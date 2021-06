Katy Perry feiert Orlando Bloom an seinem ersten Vatertag

Orlando Bloom hat seinen ersten Vatertag gefeiert. Katy Perry gratuliert mit rührenden Worten und einem ganz besonderen Video.

Orlando Bloom (44) lässt sich an seinem ersten Vatertag feiern. Mit rührenden Worten dankt Katy Perry (36) ihrem Verlobten für das ?größte Geschenk?, das er ihr gegeben hat. ?Ich liebe dich, du bist meine GANZE Welt.? Dazu veröffentlichte sie ein Video aus einem Krankenhauszimmer, das vermutlich kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Daisy aufgenommen wurde. Bloom sitzt darin auf einem Sessel und spielt beruhigende Musik für seine in den Wehen liegende Partnerin.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

3,8 Millionen User haben das Video bereits nach wenigen Stunden gesehen. Zahlreiche Fans schlossen sich den Glückwünschen an den ?Herr der Ringe?-Star an.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bloom dankt den Müttern

Auch Bloom selbst meldete sich mit "Ich bin so gesegnet, solch starke und liebende Mütter um mich herum zu haben, und ich bin so dankbar für alles, was sie tun. Ich werde weiterhin daran arbeiten, sie und unsere Kinder glücklich zu machen", so der 44-Jährige.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ganz offensichtlich dankt Bloom also nicht nur Perry, sondern auch der Mutter seines ersten Kindes, Miranda Kerr (38). Gemeinsam mit dem Topmodel hat er Sohn Flynn Christopher (10). Nach drei Jahren Ehe ließen sich die beiden 2013 scheiden. Mit Perry ist Bloom seit Anfang 2019 verlobt ? ihre Tochter Daisy Dove kam am 26. August 2020 zur Welt.