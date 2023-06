Katy Perry erklärt ihren "Nüchternheitspakt" mit Orlando Bloom

Im März überraschte Sängerin Katy Perry mit der Nachricht, dass sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Orlando Bloom ein Vierteljahr lang auf alkoholische Getränke verzichte. Nun verriet sie, was es mit ihrem "Nüchternheitspakt" auf sich hatte.

Ausgerechnet bei einem Cocktail-Event der New Yorker Bar "Mister Paradise" berichtete Sängerin Katy Perry (36) im vergangenen März erstmals über das Versprechen, dass sie und ihr Verlobter Orlando Bloom (46) sich gegeben hätten. "Heute bin ich seit fünf Wochen nüchtern..." eröffnete sie dort ihren Cocktails schlürfenden Promi-Kollegen . "Ich habe einen Pakt mit meinem Partner geschlossen und ich will aufhören".

Pärchen-Experiment erfolgreich abgeschlossen

Nun, nach dem Ende ihrer gemeinsamen alkoholischen Abstinenz, , was es eigentlich genau mit diesem Pakt auf sich hatte und wie es ihr damit erging. In dem Interview erläuterte Perry: "Wir haben das gemacht, weil er gerade in London einen Film dreht, der ihn voll und ganz in Anspruch nimmt, und ich wollte ihn bei dieser Gelegenheit unterstützen".

Es sei verdammt schwer, eine solche Abstinenzphase alleine zu bewältigen. "Es zusammen durchzuziehen, macht es viel einfacher", konnte die Sängerin nun bestätigen.

Perfekte Gelegenheit für einen Neustart

Für sie sei es die perfekte Gelegenheit für einen "Neustart" gewesen und ihrem Körper ein wenig Erholung zu gönnen. "Ich liebe es, meine Reset-Momente zu haben" erklärte sie, "besonders wenn ich 38 bin, die Intensität meiner Karriere ausbalanciere und ein Kleinkind habe, das gerne rennt."

Ganz nebenbei war die gesundheitsfördernde Pärchen-Maßnahme freilich auch eine perfekte Gelegenheit, ein wenig die Werbetrommel für die alkoholfreien Aperitifs zu rühren, die Katy Perry unter der Marke "De Soi" seit dem vergangenen Jahr vertreibt.