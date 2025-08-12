Katy Karrenbauer muss einen schweren Verlust hinnehmen. Ein Schauspielkollege und langjähriger Wegbegleiter der 62-Jährigen ist verstorben. Sie meldet sich in einem emotionalen Statement zu Wort.

Katy Karrenbauer trauert um Schauspielkollege: "Nie wieder werde ich dein schallendes Lachen hören"

Marcus Lachmann (†69) ist am 10. August verstorben, wie in einem bekannt gegeben wurde. Er machte sich als Schauspieler auf Theaterbühnen und in Filmen einen Namen. So spielte er unter anderem in "Rex Gildo – Der letzte Tanz" eine Rolle.

Katy Karrenbauer richtet nun in einem eigenen Social-Media-Beitrag rührende Worte an Lachmann: "Ach mein lieber Marcus. Gerade erst erfahre ich, dass du am 10. August aus dieser Welt gegangen bist. Das macht mich unfassbar traurig, denn nun weiß ich, nie wieder werde ich dein schallendes Lachen hören, deine freundlichen Worte, deine sanfte Stimme, kein Augenzwinkern wird mich mehr aufmuntern, keine großen, weiten Arme werden mich nochmal kräftig knuddeln."

Tod von Marcus Lachmann: Katy Karrenbauer wünscht "sanfte Reise"

Katy Karrenbauer meint im Weiteren: "Über 30 Jahre kannten wir uns, sind uns oft auf unserem Weg begegnet und haben zusammen gearbeitet." Die Schauspielerin macht deutlich, sich mit Lachmann immer gut verstanden zu haben. "Viel zu früh, Schatz, viel zu früh! Ich wünsche dir eine sanfte und gute Reise an den Ort, den wir alle nicht kennen", schreibt Karrenbauer an Lachmann gerichtet.

Marcus Lachmann gestorben: Katy Karrenbauer erinnert an Vater Dieter (†)

Auch erwähnt Katy Karrenbauer ihren Vater Dieter (†93) im emotionalen Posting, der im Frühjahr verstorben ist: "Grüß mir meinen Papa und all die anderen, die bereits gegangen sind." Erneut richtet sich die Schauspielerin an Marcus Lachmann: "Auch du bleibst unvergessen, sicher durch deine Arbeit, aber vor allem als warmherziger und wundervoller Mensch. Mein aufrichtiges Beileid und Mitgefühl sende ich deiner Familie, all deinen Freunden und Wegbegleitern. Seid umarmt!"

Ihr Posting hat Karrenbauer mit zwei Fotos ihres langjährigen Weggefährten ausgeschmückt. Auf einem davon lächelt Marcus Lachmann glücklich in die Kamera – wohl so, wie Karrenbauer ihn in Erinnerung behalten will.