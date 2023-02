Katja Krasavice oder Dieter Bohlen: Jury-Rauswurf bei DSDS?

RTL hat sich jetzt erstmal zum öffentlichen Streit zwischen den beiden DSDS-Juroren Katja Krasavice und Dieter Bohlen geäußert. Wie geht es jetzt mit der Jury von "Deutschland sucht den Superstar weiter"?

Der Streit der DSDS-Jurymitglieder Katja Krasavice und Dieter Bohlen geht in die nächste Runde. Wird RTL bei den Live-Shows trotzdem beide Streithähne in die Jury setzen, oder muss einer gehen?

Der Zoff der DSDS-Kollegen entfachte, nachdem Dieter Bohlen Kandidatin Jill Lange im Casting fragte: "Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?" Zum Verständnis: Jill Lange hatte zuvor durch ihre Teilnahme bei diversen Datingshows bereits eine gewisse Bekanntheit in der Öffentlichkeit erlangt. Die Beleidigung war im Stream auf RTL+ noch zu sehen, im Free-TV wurde sie hingegen rausgeschnitten. Katja Krasavice nahm Lange vor Bohlen in Schutz, ein Diss-Track gegen Bohlen auf TikTok folgte. Aber alles Monate nach dem eigentlichen Vorfall bei der Casting-Aufzeichnung.

Katja Krasavice gegen Dieter Bohlen: Muss einer gehen?

Dieser schoss in einem Radio-Interview zurück und behauptete, nicht mal die Handynummer seiner Jury-Kollegin zu haben. Krasavice legte daraufhin am Sonntag in einem weiteren TikTok-Video nach, in dem sie Bohlen als "Lügner", "Narzissten" und "Blender" bezeichnete und auch Chatverläufe mit ihm vom vergangenen Jahr veröffentlichte. Ob sich diese Wogen noch mal glätten lassen? Laut " " soll Bohlen einen Jury-Rauswurf für Krasavice bei RTL gefordert haben. Sie solle bei den Live-Shows nicht mehr hinterm Jurorenpult sitzen, so der Tenor, schließlich könne man Angriffe von Krasavice in Richtung Bohlen aus einer Livesendung nicht einfach herausschneiden.

Doch der Sender soll abgelehnt haben und zeigt sich auf eine AZ-Anfrage aktuell noch zuversichtlich: Auf die Frage, ob Krasavice nun tatsächlich aus der DSDS-Jury fliegen wird, antwortet eine RTL-Sprecherin: "Die DSDS-Live-Shows starten erst im April. Da bleibt noch genug Zeit, um persönliche Streitigkeiten beizulegen."