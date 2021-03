Katja Burkard interviewt ihre eigene Tochter im TV

Katja Burkard dürfte in ihrem Leben schon einige Personen interviewt haben. Ihr Gesprächspartner in der Sendung vom Donnerstag war dennoch eine Premiere für die Moderatorin.

Am Donnerstag hat Katja Burkard (55) in der Sendung Punkt 12 ein ganz besondere Nachwuchsreporterin interviewt. Die junge Dame, die über die aktuelle Lage in Madrid berichtete, ist niemand Geringeres als Burkards Tochter Marie Therese (19), die derzeit in Spaniens Hauptstadt studiert.

Katja Burkard: Tochter bei Punkt 12 zu Gast

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Marie Therese erklärte in dem Interview, wie sich das alltägliche Leben in Madrid derzeit anfühlt. Dort hat trotz hoher Inzidenz im Gegensatz zu Deutschland nämlich von Restaurants bis zu Geschäften fast alles geöffnet. Auf Instagram berichtet Katja Burkard im Nachgang, wie nervös, aber auch stolz sie aufgrund des Gastauftrittes ihrer Tochter war: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mein Herz gebubbert hat? Aber: Mutti ist sehr stolz und sagt Danke, Marie-Therese", beschreibt die Moderatorin ihre Emotionen.