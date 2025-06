Katja Burkard meldet sich nach OP aus dem Krankenhaus

Statt wie gewohnt im RTL-Studio meldet sich Katja Burkard diesmal aus dem Krankenhaus. Die "Punkt 12"-Moderatorin wurde am Meniskus operiert und gibt ihren Fans via Instagram ein Update - mit einem Foto direkt aus dem Klinikbett.

Katja Burkard (60) ist erfolgreich operiert worden. Das verriet die Moderatorin der RTL-Sendung "Punkt 12" ihren Followern auf Instagram. In einer Story postete sie am Montagabend ein Bild aus ihrem Krankenhausbett. Auf dem Foto sind ihre Beine zu sehen, die in einer blau-weiß gestreiften Hose stecken. Das operierte rechte Knie ist von einer Art dickem Kissen umhüllt. Der Fuß an demselben Bein ist ebenfalls bandagiert.

"Daumen rauf und quasi auch Zehen rauf!", schrieb Katja Burkard zu dem Krankenhaus-Selfie. "Bin heute am Meniskus operiert worden und sehr, sehr dankbar, dass das alles so gut geklappt hat." Das RTL-Urgestein bedankt sich außerdem bei dem Team der Klinik in Köln-Merheim.

"Keine Schmerzen": Update aus Krankenhaus

Am Dienstagmorgen meldete sich Katja Burkard mit einem Update aus dem Krankenhaus. : Eines zeigt sie im Bett, wie sie sich gerade das Essen vom Tablett schmecken lässt. Auf dem zweiten Bild steht sie zwischen zwei behandelnden Ärzten - bekleidet mit einem grünen Trainingsanzug.

Sie habe einen Tag nach der Knieoperation "keinerlei Schmerzen" und "keine Schwellung", schreibt die Moderatorin. Außerdem könne sie ohne Krücken gehen.

So hat sich Katja Burkard verletzt

"Einmal mehr gelernt: Gesundheit ist das wichtigste!", resümiert Katja Burkard. Und deutet an, wie sie sich verletzt hat: "Eine Stunde Schneidersitz und danach knackig Skifahren waren eine blöde Idee...", schreibt sie. Wann Katja Burkard wieder für "Punkt 12" im Studio stehen kann, steht noch nicht fest.