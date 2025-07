Katja Burkard in Sorge um ihre Töchter: "Ich würde sie warnen"

Katja Burkard zählt zu den beliebtesten Gesichtern bei RTL. Die sympathische Moderatorin präsentiert bereits seit 1996 das Mittagsmagazin "Punkt 12". Im AZ-Interview kommt die 60-Jährige nun auf ihre beiden Töchter zu sprechen – und packt dabei über Schuldgefühle, mütterliche Karriere-Tipps und ihre "Let's Dance"-Teilnahme aus.

Für eingefleischte RTL-Zuschauer ist Katja Burkard (60) fest mit "Punkt 12" verknüpft und aus dem Format nicht wegzudenken. Bereits seit 1996 führt die sympathische Blondine durch das Mittagsmagazin. Privat hat sie in Hans Mahr (76) ihr Glück gefunden und mit dem Journalisten zwei Töchter (*2001 und *2007) bekommen. Im persönlichen AZ-Interview gewährt Katja Burkard nun Einblicke in die beruflichen Ambitionen ihrer beiden Kinder – und erinnert sich auch an ihre "Let's Dance"-Teilnahme 2015 zurück.

Katja Burkard zur AZ: "Auch immer ein schlechtes Gewissen"

Beim "WoMen on Top"-Award in Düsseldorf am 26. Juni wurden besondere Leistungen von Frauen gefeiert und auch Katja Burkard war dafür in die Rheinmetropole gereist. Die AZ wollte zu diesem Anlass von der zweifachen Mutter wissen, ob sie für ihre Töchter ein Vorbild darstelle: "Das sagen sie zumindest", meinte die 60-Jährige lachend. Doch Burkard verriet ehrlich, als Mutter manchmal mit Schuldgefühlen gekämpft zu haben: "Wie viele Frauen, die berufstätig sind, hatte ich auch immer ein schlechtes Gewissen und habe gedacht: 'Oh mein Gott, war ich nicht oft genug da, ist meinen Töchtern vielleicht etwas entgangen?'"

Aber ihre Mädchen konnten sie vom Gegenteil überzeugen, wie sie der AZ erklärte. Auf ihr Nachhaken hatte sie nämlich folgende Antwort erhalten: "'Nein, Mama, denn du bist ja unser leuchtendes Beispiel: Wenn wir nicht gesehen hätten, dass jemand eine tolle Mutter sein kann UND trotzdem ihren Job hat, den sie sehr liebt, in dem sie viel Spaß hat, für den sie brennt, dann hätten wir gar nicht die Idee bekommen, dass wir das auch wollen.'" Worte, die Katja Burkard sehr berührten: "Das war für mich wirklich eines der schönsten Komplimente."

Stolze Eltern von zwei Töchtern: Katja Burkard und Hans Mahr. © imago/Horst Galuschka

Katja Burkard besorgt: "Ich würde sie warnen"

Auf die Frage, ob sie ihre Töchter auch bei einer Karriere in der Medienwelt unterstützen würde, meinte Katja Burkard zur AZ: "Ich würde sie warnen vor der Unterhaltungsbranche. Denn das ist ein sehr kurzlebiges Geschäft! Klar, man kann es da in relativ kurzer Zeit ohne großartige Ausbildung weit bringen, aber sich zu halten, das ist schwierig. Und für mich ist Bildung alles und mir war ganz wichtig, dass sie die beste Bildung kriegen, die wir ihnen ermöglichen können."

Heute ist die 60-Jährige erleichtert, denn: "Zum Glück sind meine Töchter da auch mitgegangen und haben das Angebot angenommen. Von daher ist da ein Fundament und ich bin froh, dass sie diesen Weg eingeschlagen haben. Aber generell haben meine Töchter natürlich die Freiheit, zu tun, was sie wollen. Also schauen wir mal! Bei meiner großen Tochter wird es vielleicht irgendwann politischer Journalismus und meine Kleine weiß noch gar nicht, was sie tun möchte."

Katja Burkard über "Let's Dance"-Zeit: "Alles so toll"

Bei "Let's Dance" 2015 hatte sich Katja Burkard bis in Show acht durchgekämpft. Der AZ verriet sie nun ehrlich, wie ihre Töchter damals über die aufregende TV-Erfahrung dachten: "Meine Töchter waren bei jeder Show dabei, haben mir die Daumen gedrückt, haben mit mir Choreografien gelernt und fanden das alles so toll. Mein Profitänzer Paul war damals ganz oft nach dem Training noch mit zum Essen bei uns daheim und war einfach Teil der Familie."

Katja Burkard und Profitänzer Paul Lorenz schwebten 2015 gemeinsam übers "Let's Dance"-Parkett. © imago/Eventpress

In der AZ erzählte Katja Burkard noch: "Das war für meine Töchter auch eine tolle Erfahrung, die haben mit mir gezittert und nie verstanden, warum ich mir die Choreografie nicht merken konnte. Die konnten zum Teil die Choreos besser als ich, das war ein kleines Problem – aber die fanden das alles insgesamt ganz großartig." Unvergessen bleibt vor allem die Hip-Hop-Darbietung der Moderatorin – mit der sie damals vielleicht nicht den Sieg, aber dafür ganz viele Sympathiepunkte eingefahren hatte.