Katja Burkard im Hochzeitsoutfit: Viele Promis gratulieren

Auf ihrem Instagram-Account hat RTL-Moderatorin Katja Burkard einen Blick auf ihren Hochzeitslook gewährt. Sie postete ein gemeinsames Bild mit ihrem Mann Hans Mahr und erhielt darunter prompt zahlreiche Glückwünsche von Kollegen und Prominenten.

Hans Mahr und Katja Burkard sind seit 1998 ein Paar und haben zwei Töchter.

Katja Burkard (60) und Hans Mahr (76) haben am Wochenende nach fast 30 gemeinsamen Jahren endlich geheiratet. Ihr Glück teilte die Moderatorin .

"We said YES und sind sehr happy", schrieb die "Punkt 12"-Moderatorin am Sonntagabend zu einem Bild, das sie im Hochzeitsoutfit mit ihrem Mann zeigt. Während Burkard für den großen Tag ein weißes Ensemble mit freiem Rücken wählte, erschien ihr Gatte in einem dunklen Anzug mit weißem Hemd und weißer Krawatte. Auf dem Bild umarmen sich die beiden und blicken sich tief in die Augen.

Viele Glückwünsche aus dem Kollegenkreis und von Promis

Dazu regnete es zahlreiche Glückwünsche - allen voran aus dem prominenten Kollegenkreis der RTL-Moderatorin. Frauke Ludowig etwa befand: "Es wurde Zeit... Ich freue mich für euch." Steffi Brungs schrieb: "Na endlich! Das ja sooooo schöööön! Alles Liebe für euch." Elena Bruhn schwärmte: "Oh, ist das romantisch." Brigitte Schrowange schickte: "Sooo schön, allerherzlichsten Glückwunsch und nur das beste für Euch." Annika Lau schickte ein "Wie wundervoll, liebe Katja" und Marlene Lufen fand die Nachricht "zauberhaft". Und RTL-Adelsexperte Michael Begasse schrieb: "Ich glaube es nicht!!! Dass ich das nach all den Jahren noch erleben darf!" Steffen Hallaschka kommentierte ironisch: "Ich bin ja kein Freund von überstürzten Blitzhochzeiten. Aber dennoch natürlich alles, alles Gute für Euch, liebe Katja."

Auch Promis wie Evelyn Burdecki, Jana Ina Zarrella und Ross Antony schickten digitale Glückwünsche. Andere, wie Riccardo Simonetti, Marco Schreyl oder auch Jens Hilbert hinterließen rote Herzen in der Kommentarspalte.

Hochzeit nach vielen Jahren wilder Ehe

Die Hochzeit hatte Katja Burkard zuvor bestätigt. Demnach heiratete das Paar am Samstag, 30. August, vor der Himmelreichkapelle am Pogusch in Österreich. Nur die gemeinsamen Töchter und die zwei Söhne des Medienmanagers seien vor Ort dabei gewesen. Bei der Kapelle handele es sich laut Burkard um den "Herzensplatz" des Paares, in der auch schon die Töchter getauft wurden. Den Antrag habe Mahr im vergangenen April auf den Malediven gemacht, berichtete er.

Das Paar ist bereits seit 1998 zusammen - mit einer zwischenzeitlichen Trennung. In ihrer Autobiografie "60 ist das neue 60: Und warum es überhaupt nicht wehtut" berichtete Burkard Anfang 2025 von der privaten Krise: Zum Jahreswechsel 2021/2022 trennte sie sich von ihrem langjährigen Lebensgefährten. "Ich glaube, dass unsere Liebe unter einem Berg von falschen Annahmen, teils gerechtfertigten Anschuldigungen, falscher Kommunikation, schlechter Streitkultur und zu wenig echter Zeit füreinander begraben war." Die Erkenntnis half den beiden, nach gut einem Jahr wieder zueinander zu finden.