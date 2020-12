Katie Holmes feiert Geburtstag: Süße Liebeserklärung von Emilio Vitolo

Katie Holmes feiert an diesem Freitag ihren 42. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass macht ihr Emilio Vitolo eine Liebeserklärung auf Instagram und veröffentlicht das erste Pärchenbild der beiden.

Koch und Restaurantinhaber Emilio Vitolo Jr. (33) hat seiner Freundin Katie Holmes zu ihrem 42. Geburtstag am 18. Dezember gratuliert. postete er das erste Turtelbild des Paares überhaupt und schrieb dazu an die Schauspielerin gewandt: "Die wunderbarste, liebevollste Person. Immer wenn ich dich sehe, zauberst du mir ein Lächeln aufs Gesicht. Ich liebe dich!"

Katie Holmes bedankte sich in den Kommentaren bei ihrem Freund und hinterließ ebenfalls ein "Ich liebe dich". Auf dem Schwarz-Weiß-Foto strahlen sich die beiden an, während Holmes auf dem Schoß ihres Liebsten sitzt. Zudem teilte die Schauspielerin den Schnappschuss in ihrer Instagram Story.

Lange Zeit gab es Gerüchte um ihre Beziehung. Freiwillig geschah das Beziehungsouting dann nicht, stattdessen wurden sie im September im Promi-Lokal "Emilio's Ballato" seines Vaters in Manhattan beim Küssen fotografiert - nur eines von vielen Fotos seit Monaten, . Holmes' nie wirklich bestätigte Liaison mit Schauspielkollege Jamie Foxx (53) soll seit 2019 vorbei sein.

Katie Holmes' Tochter Suri Cruise (14) stammt aus der Beziehung von Katie Holmes und US-Star Tom Cruise (58). Die beiden waren von 2006 bis 2012 verheiratet.

