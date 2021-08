Die US-amerikanische Komikerin Kathy Griffin hat Lungenkrebs. Sie müsse sich jetzt einer OP unterziehen, bei der der linke Lungenflügel entfernt wird.

Die US-amerikanische Komikerin Kathy Griffin (60) hat Lungenkrebs. Das . Sie müsse sich jetzt einer Operation unterziehen, bei der der linke Lungenflügel entfernt wird.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Ja, ich habe Lungenkrebs, obwohl ich nie geraucht habe", schreibt Griffin in ihrem Post. Die Ärzte seien sehr optimistisch, da es sich um Krebs im ersten Stadium handeln würde und dieser sich nur auf die linke Seite der Lunge beschränke.

In einem Monat wieder einsatzbereit

"Hoffentlich danach keine Chemo oder Bestrahlung und meine Atemfunktion sollte normal sein", so die Komikerin weiter. Wenn alles gut läuft, werde sie in einem Monat oder sogar weniger wieder "voll einsatzbereit" sein. Es werde sicherlich "alles gut" werden, so Griffin optimistisch.

Natürlich sei sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft, ergänzt die 60-Jährige. Wäre das nicht der Fall, wären die Folgen deutlich gravierender. "Bitte bleibt mit euren medizinischen Untersuchungen auf dem Laufenden. Es wird euer Leben retten", appelliert sie an ihre Follower zum Abschluss.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert