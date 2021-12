Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt: Zweites Baby unterwegs?

Katherine Schwarzenegger soll wieder schwanger sein. US-Medien berichten, dass Christ Pratt und seine Ehefrau ihr zweites Kind erwarten.

Katherine Schwarzenegger (32) soll wieder schwanger sein. unter Berufung auf mehrere Quellen. Von Schwarzenegger selbst oder von ihrem Ehemann Chris Pratt (42) wurden die Baby-News bislang allerdings noch nicht offiziell bestätigt. Die Tochter von Action-Legende Arnold Schwarzenegger (74) bekam im August 2020 ihre erste Tochter Lyla und ist seit Juni 2019 mit dem Schauspieler Pratt verheiratet.

Für Chris Pratt wäre es das dritte Kind

Für Pratt selbst wäre es bereits das dritte Kind: Mit seiner Ex-Frau Anna Faris (45) hat er noch seinen Sohn Jack (9). Sowohl Pratt als auch Schwarzenegger selbst machen aus ihrem Privatleben in aller Regel keinen Hehl. Die junge Mama hat sogar eine wöchentliche Instagram-Serie mit dem Namen "BDA Baby" ins Leben gerufen, in der sie ihre Erfahrungen als Mutter teilt. Scheint also nur eine Frage der Zeit, bis die offizielle Bestätigung der Schwangerschaft via Social Media bekannt gegeben wird.