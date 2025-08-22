Manchmal kommt es im Leben knüppeldick: Das erfährt gerade auch Katerina Jacob. Die Schauspielerin hat mit großen Schmerzen zu kämpfen – und trauert um ein geliebtes Haustier. Doch nun verrät sie, warum sie trotz allem nie den Mut verliert.

Katerina Jacob (67) ist eine echte Powerfrau: Die Münchnerin fährt mit ihrer ARD-Reihe "Anna und ihr Untermieter" regelmäßig hohe Quotenerfolge ein. Gesundheitlich geht es der Schauspielerin allerdings überhaupt nicht gut: Sturz, Gürtelrose, Hexenschuss – die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. In einem Interview spricht sie nun über ihre angeschlagene Verfassung – doch stellt sie auch klar, den Kopf trotzdem nicht in den Sand zu stecken.

Katerina Jacob verletzt: "So konnte ich gar nicht mehr laufen"

Im Gespräch mit "Neue Post" erzählt Katerina Jacob von einem unschönen Zwischenfall, der sich im Sardinien-Urlaub zugetragen hatte: "In Italien hat es mich auch schon voll erwischt. Ein Sturz hat mir das Knie relativ kaputt gemacht. Dann habe ich eine entzündete Achillessehne bekommen. So konnte ich gar nicht mehr laufen."

Das Timing hätte nicht schlechter sein können, wie Katerina Jacob weiter ausführt: "Ausgerechnet in so einem Moment kam meine Tochter mit meinem Enkel aus Amerika. Wir alle hatten uns so sehr auf die gemeinsame Kreuzfahrt gefreut. Und dann bin ich völlig gehandicapt. Zum Glück gibt es die Krücke." Auf den Sturz folgte zu allem Übel noch ein Hexenschuss. Außerdem hat Jacob mit einer "sauschmerzhaften" Gürtelrose zu kämpfen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Katerina Jacob verzweifelt: "So böse Schmerzen"

Und wie geht es ihr nun, wo sie wieder in ihrem Haus am Starnberger See weilt? Im Interview beschönigt Katerina Jacob die Situation nicht: "Na ja, es hält sich so in Grenzen. Es ist diesmal langwierig. Das sind so böse Schmerzen. Aus dem Auto rein oder raus – eine echte Quälerei. Ich habe meinen Nachbarn schon gesagt, dass das Heulen, was sie hören, kein Wolf ist, sondern dass ich es bin, wenn ich mich bewege."

Neben dem körperlichen Schmerz muss Katerina Jacob auch eine große seelische Wunde verkraften: Die 67-Jährige trauert derzeit um ihren Hund Sweetie Pie. Doch in Selbstmitleid zu zerfließen ist keine Option für die Kämpferin, die im Jahr 2022 erfolgreich gegen Brustkrebs behandelt wurde: "Das ist nun mal so. Muss ich durch. Man darf niemals das positive Denken aufgeben. Das hat mich der Krebs gelehrt. Irgendwann kommen wieder bessere Zeiten."