Als Person des öffentlichen Lebens erhält man viel Fanpost. Das weiß auch Katerina Jacob, die bereits seit ihrem 15. Lebensjahr als Schauspielerin arbeitet. Hin und wieder sind auch ein paar schlüpfrige Nachrichten dabei – auf die die Münchnerin gerne verzichten würde. Nun macht sie ein paar davon publik und verrät, wie ihr Ehemann darüber denkt.

Katerina Jacob (67) hat das geschafft, wovon viele Schauspielerinnen träumen: Die Münchnerin ergatterte bereits als Teenager ihre erste Filmrolle und feiert bis heute große Fernseherfolge. Die TV-Reihe "Anna und ihr Untermieter" zählt quotentechnisch zu den beliebtesten Formaten in der ARD. Doch mit Erfolg geht auch ungebetene Aufmerksamkeit von männlichen Zuschauern einher – und über diese spricht Katerina Jacob nun öffentlich.

Katerina Jacob über Verehrer: "Das ist ja alles Resterampe"

Auf Instagram meldet sich Katerina Jacob mit schlüpfrigen News bei ihren Fans: "So, meine Lieben, ich muss mir jetzt mal was von der Seele reden. Ich kriege in letzter Zeit erstaunlich viele Zuschriften von Herren mittleren Alters, bisschen drüber noch, die mir Teile ihres Körpers schicken, die ich absolut nicht sehen möchte. Die mir Sachen schreiben wie: 'Zeig deine Brüste', 'Spreiz deine Beine'."

Für Katerina Jacob ein überraschendes Phänomen: "Also das habe ich ja noch nicht mal in jungen Jahren gekriegt, was ist los? Ich dachte, ich bin jetzt in so einem glorifizierten Alter, wo ich vor diesen Sachen geschützt bin. Aber, nein. Ich muss auch wirklich sagen: Wenn wenigstens was dabei wäre, was man anschauen kann, aber das ist ja alles Resterampe. Mein Vater hat immer gesagt: 'Es kommt nicht aufs Aussehen an.' Aber wenn ich mir diese Leute anschaue, diese Männer, dann muss ich sagen... Hmm, ein bisschen schon. [...] Es tut mir leid, Leute, aber sucht's euch jemand anderen."

Katerina Jacob ehrlich: "Es ist schon eine Belästigung"

Die ungebetenen Nachrichten haben Katerina Jacob bereits zu konkreten Maßnahmen motiviert: "Ich blockiere, blockiere, jetzt hab ich schon gemeldet. Einer war besonders hartnäckig, den hab ich dann gemeldet bei Facebook. Ich hoffe, dass er jetzt für ein paar Monate außer Gefecht ist." Doch wie denkt ihr Partner darüber? "Mein Mann lacht sich immer tot. Der sagt: 'Schau, du kannst noch eine Karriere machen im Alter'", erzählt die 67-Jährige schmunzelnd.

Doch auch wenn Katerina Jacob die Situation mit Humor nimmt, stellt sie klar: "Es ist schon eine Belästigung, das muss ich schon sagen. Also es ist nicht immer witzig." Abschließend lässt sie ihre männlichen Fans wissen: "Lasst's mich zufrieden: Ich möchte das nicht sehen, vor allem nicht morgens, das ist ja furchtbar!"