Katerina Jacob schimpft über Mieter am Starnberger See: "Habe fast gekotzt"

Seit Jahren vermietet Katerina Jacob eine Ferienwohnung am Starnberger See. Dabei kam es jetzt zu frustrierenden Erlebnissen mit einem Mieter. Die Schauspielerin ist wütend und zieht klare Konsequenzen.

Die Ferienwohnung von Katerina Jacob (68) liegt idyllisch in der Gemeinde Berg am Starnberger See. Auf 64 Quadratmetern findet sich alles, was das Herz für eine erholsame Auszeit südwestlich von München begehrt. Doch offenbar weiß nicht jeder Jacobs Gastfreundschaft zu schätzen. Aufgebracht wendet sich die Schauspielerin jetzt an die Öffentlichkeit.

Katerina Jacob entsetzt nach Vermietung: "Habe fast gekotzt"

"Ich bin wirklich tiefenenttäuscht", erklärt die 68-Jährige am Dienstag (11. August) auf Facebook. "Wir hatten letzte Woche ein junges Pärchen für drei Nächte in unserer Ferienwohnung. [...] Beide Herrschaften waren der deutschen Sprache mächtig", so Jacob weiter. Bei der Schauspielerin ballen sich Ärger, Wut und Unverständnis. Die Vermietung zieht schwerwiegende Folgen nach sich.

Trotz ausführlicher Aufklärung darüber, was es während des Aufenthaltes zu beachten gibt, sei sämtlicher Anstand über Bord geworfen worden, meint Jacob. "Der Müll war null sortiert, alles wurde in die Restmülltüte geschmissen. Ich musste alles aussortieren und habe fast gekotzt", schildert die gebürtige Münchnerin entsetzt. Weiter berichtet Jacob: "Sie haben zwei unserer sehr teuren Kaschmirdecken als Unterlage an den See mitgenommen. Die können wir jetzt entsorgen. Kletten, Dreck, Risse von Himbeersträuchern."

Der Starnberger See, knapp 25 Kilometer südwestlich von München. © imago/Ulrich Wagner

Zudem sei die Einrichtung der Wohnung komplett verstellt gewesen. Auch Essensreste im Kühlschrank und nicht gewaschenes Geschirr habe Jacob vorgefunden. Ein Bild der Verwüstung war hinterlassen worden, stellt die prominente Vermieterin im Facebook-Beitrag klar. Das Posting wurde mittlerweile wieder gelöscht. Auf Anfrage der AZ will sich Katerina Jacob nicht mehr zur Miet-Sauerei und ihren Schilderungen äußern.

TV-Star vermietet Wohnung am Starnberger See: Gastfreundschaft schamlos ausgenutzt

Besonders bitter: Katerina Jacob gab sich alle Mühe, den Aufenthalt der Gäste am Starnberger See zu versüßen. "Da sie kein Auto dabei hatten, war ich so nett und habe sie durch die Gegend kutschiert, um ihnen alles zu zeigen. Wir haben ihnen am letzten Tag erlaubt, bis Nachmittag in der Wohnung zu bleiben, da ihr Zug erst um 18 Uhr ging." Die Gastfreundschaft wurde wohl schamlos ausgenutzt. Jacob zieht nun klare Konsequenzen.

Katerina Jacob macht Ernst: Vorsorge nach Horror-Erfahrungen

Die Schauspielerin kündigt an, die Preise für die Ferienwohnung auf der Buchungsplattform "Booking.com" zu erhöhen. Nur für Gäste, die direkt auf der Website ihrer Ferienwohnung buchen, sollen die bisherigen Preise bestehen bleiben. Generell verlange Katerina Jacob ab sofort einen Mindestaufenthalt von fünf Nächten.

Die ärgerlichen Erfahrungen hinterlassen bei der Schauspielerin Spuren. Ob die Erlebnisse langfristig ihren Umgang mit Gästen und ihre Gastfreundschaft prägen? Jacob wünscht sich jedenfalls "keine Tipps und Belehrungen" von außen. Offensichtlich geht die Bayerin in Zukunft deutlich vorsichtiger an die Vermietung ihrer Ferienwohnung heran.