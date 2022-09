Katerina Jacob: Nach Krebserkrankung wieder an Bord

Die Schauspielerin Katerina Jacob startet bei einer VIP-Regatta am Starnberger See.

Sie ist wieder da! Strahlend eröffnete Schauspielerin Katerina Jacob - nach ihrer überstandenen Brustkrebserkrankung - den Auftakt der 2. Starnberger Segeltage, eine VIP-Regatta vom Münchner Yacht-Club am Starnberger See. Über das Segeln sagt sie: "Segeln ist die unbequemste Art teuer zu reisen - aber ein herrlicher Sport!"

Das finden offenbar auch andere Prominente - denn beim "Tag der offenen Tür" segelten auch Schauspieler wie Hannes Jaenicke, Lara Joy Körner, Heio von Stetten, Rufus Beck, Markus Ertelt, und Detlef Bothe mit - ebenso wie der Bürgermeister von Berg Rupert Steigenberger.

Gut im Wind: das Segelboot mit Ankie Lau und Hannes Jaenicke - am Ende landet es auf dem zweiten Platz. © ASP

Die strahlende Siegerin der Regatta war am Ende Lara Joy Körner (in Oktober läuft "Ein Sommer auf Langeeoog"), dicht gefolgt von Hannes Jaenicke auf Platz 2, der auch Filmproduzentin Ankie Lau mit an Bord hatte.