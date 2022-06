Kate verrät: Erster Jubiläums-Tag war für Queen "sehr anstrengend"

Herzogin Kate soll verraten haben, wie Queen Elizabeth II. den ersten Tag der Feierlichkeiten zu ihrem Thronjubiläum erlebt hat. Es sei für sie "sehr anstrengend", aber trotzdem "schön" gewesen.

Am Donnerstag (2. Juni) haben die Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) begonnen. Die Monarchin erschien im Anschluss an die Militärparade "Trooping the Colour" auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Den Jubiläumsgottesdienst in der St.-Pauls-Kathedrale und den anschließenden Empfang in der Londoner Guildhall verpasste sie jedoch am Freitag.

Wie mehrere britische Medien berichten, soll Herzogin Kate (40) einem Gast bei dem Empfang erzählt haben, wie die Queen den ersten Tag der Feierlichkeiten erlebt hat. "Es ging ihr gut, es war nur sehr anstrengend gestern, aber sie hatte eine wirklich schöne Zeit", wird die Herzogin zitiert.

Der Palast hatte am Donnerstagabend mitgeteilt, dass Queen Elizabeth II. am darauffolgenden Tag nicht am Gottesdienst teilnehmen werde. "Die Königin hat die heutige Geburtstagsparade und den Flypast [Anm. d. Red.: Flugzeuge der Royal Air Force flogen zu Ehren der Queen über London] sehr genossen, aber sie hat sich etwas unwohl gefühlt", zitierte unter anderem .

Was steht am Samstag auf dem Plan?

Am Samstag werden die Feierlichkeiten fortgesetzt: Am Nachmittag findet unter anderem das Pferderennen Epsom Derby statt. Queen Elizabeth II. wird wahrscheinlich nicht anwesend sein, aber andere Royals werden erwartet.

Abends steigt dann die "Platinum Party" am Buckingham Palast. Die BBC veranstaltet ein musikalisches Fest zu Ehren der Queen und lädt dazu Stars aus der ganzen Welt ein. Die Band Queen und Adam Lambert (40), Alicia Keys (41), Diana Ross (78) und Duran Duran sind nur ein paar der prominenten Namen im Line-up. 22.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden zu dem Event erwartet. Zudem feiert Lilibet, die kleine Tochter von Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40), am 4. Juni ihren ersten Geburtstag.