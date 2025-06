Kate Upton und Justin Verlander sind wieder Eltern geworden

Das Familienglück ist perfekt: Kate Upton und Ehemann Justin Verlander sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihr Sohn kam am 19. Juni zur Welt. Der Babyname ist bereits bekannt.

Das Model Kate Upton (33) und ihr Ehemann, Baseball-Pitcher Justin Verlander (42), sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Am Donnerstag, dem 19. Juni, erblickte ihr Sohn Bellamy Brooks Verlander das Licht der Welt, wie Uptons Vertreter dem US-Magazin "People" bestätigte.

Die Nachricht von der Geburt wurde zunächst , bevor Uptons Sprecher die freudige Kunde offiziell machte. Verlander soll am Freitagnachmittag von den San Francisco Giants in Vaterschaftsurlaub geschickt worden sein. Weitere Details zur Geburt oder erste Fotos des kleinen Bellamy hat das Paar noch nicht öffentlich geteilt.

Sie sind nun eine vierköpfige Familie. Bellamys große Schwester Genevieve, liebevoll "Vivi" genannt, ist bereits sechs Jahre alt. Verlander und Upton haben sich 2012 kennengelernt und gaben sich 2017 das Jawort - nur wenige Tage, nachdem der Pitcher mit den Houston Astros die World Series gewonnen hatte.

Kate Upton: Gemeinsamkeit mit ihrer Tochter

Verlander, der mittlerweile für die San Francisco Giants auf dem Feld steht, hatte in der Vergangenheit offen über seine Motivation gesprochen, aufgrund seiner Kinder möglichst lange aktiv zu bleiben. "Ich möchte so lange spielen können, dass meine Tochter mich sehen und sich daran erinnern kann, wenn sie älter wird", erklärte er bereits 2019 in einem Gespräch mit "People". Die Sechsjährige entwickelt auch zunehmend Begeisterung für die Spiele ihres Vaters. Bei einem Besuch im Klubhaus blieb sie wie angewurzelt vor einem Bildschirm stehen, auf dem Highlights eines Verlander-Spiels gezeigt wurden. "Sie blieb einfach stehen, schaute auf den Bildschirm und sagte: 'Papa, das bist du!'", erzählte der stolze Vater 2022 der "Houston Chronicle".

Kate Upton gab 2024 ebenfalls einen Einblick in ihr Familienleben. Während Verlander und Genevieve als "große Regelfolger" gelten, bringt Upton eine andere Note in die Familie. "Sie liebt es zu tanzen und eine gute Zeit zu haben, und sie liebt es, im Moment zu leben", beschrieb Upton ihre Tochter gegenüber "People". "Ich denke, das hat sie von mir."