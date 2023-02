Kate Hudson und Reese Witherspoon: Strahlende Looks in Babyblau

Die Schauspielerinnen Kate Hudson und Reese Witherspoon haben zu zwei unterschiedlichen Anlässen beide auf zwei Looks in Babyblau gesetzt und damit alle Blicke auf sich gezogen.

Die US-amerikanischen Schauspielerinnen Reese Witherspoon (46) und Kate Hudson (43) setzten am Donnerstagabend in Sachen Styling auf dieselbe Farbe und legten damit auf zwei Events in Los Angeles einen strahlenden Auftritt hin. Witherspoon zeigte sich bei der Premiere ihrer Netflix-Romcom "Your Place Or Mine" in einer babyblauen, trägerlosen Midi-Robe mit Schößchen und einem tiefen Ausschnitt.

Die 46-Jährige kombinierte dazu schwarze Riemchen-Heels und setzte bei den Accessoires auf einen Statement-Armreif und Diamant-Ohrstecker. Ihre Haare ließ sie sich im Seitenscheitel in leichten Wellen über die Schultern fallen und das Make-up hielt sie mit einem rosafarbenen Lippenstift, Rouge und etwas Mascara dezent.

Funkelnder Blickfang

Kate Hudson besuchte die "Stella McCartney X Adidas"-Party in einem Zweiteiler in ebenso kräftiger Farbe. Zu dem Minirock und dem Oversize-Blazer mit überlangen Ärmeln kombinierte sie ein glitzerndes Strass-Oberteil mit Fransen, das zusätzlich für einen Hingucker-Moment sorgte. Ihren Look komplettierte sie mit spitzen Pumps und trug ihre offenen Haare im Mittelscheitel und ebenfalls in leichten Wellen. Mit einem hellrosa Gloss, einem Hauch von Rouge auf den Wangen und etwas Mascara setzte sie auf ein noch dezenteres Make-up als ihre Schauspielkollegin und ließ ganz die Farbe ihres Outfits wirken.