Kate Hudson schneidet ihrem Partner die Rockstar-Mähne ab

Die Haare mussten ab! Kate Hudson griff nun persönlich zur Schere, um ihrem Freund, dem Sänger und Gitarristen Danny Fujikawa, eine neue Frisur zu verpassen.

Kate Hudson (42) beweist sich als meisterliche Friseurin! Die Schauspielerin griff jetzt kurzerhand zur Schere, um ihrem Partner Danny Fujikawa (34) die lange Wallemähne abzuschneiden. , auf dem sie den Pferdeschwanz ihres Freundes in die Luft hält - in der anderen Hand eine Schere, bereit zur Benutzung. "Es war an der Zeit", schrieb Hudson in der dazugehörigen Bildunterschrift.

"Bye bye Steve Aoki"

Die Follower der Blondine zeigten sich zwiegespalten von der Aktion. Während einige es für eine gute Idee hielten, dem Gitarristen eine neue Frisur zu verpassen, schienen andere eher weniger begeistert zu sein. "Oh mein Gott, bye bye Steve Aoki", schrieb Promi-Stylistin Jamie Mizrahi (32) scherzhaft unter dem Post und spielte damit auf die Ähnlichkeit Fujikawas mit dem DJ (43) an, der für seine langen schwarzen Haare bekannt ist.

Das Ergebnis des "Friseurbesuchs" gab es wenige Stunden später . Eine Videoaufnahme zeigt, wie Fujikawa aus einem Pool auftaucht - von der Rockstar-Frisur keine Spur mehr. Seine Haare trägt der Sänger jetzt deutlich kürzer.