Detlef Soost hat sich als Choreograf, Tanzlehrer und Fitness-Coach über Jahrzehnte einen Namen gemacht: Am Samstag kommt der 56-Jährige zum "Happiness-Festival" nach München und hat mit der AZ über Disziplin, seine Kinder - und seine Ehe mit Kate Hall gesprochen.

Als knallharter Choreograf in der Castingshow "Popstars" wurde Detlef Soost Anfang der 2000er-Jahre deutschlandweit bekannt, begleitete etwa die "No Angels" oder "Bro’Sis" auf den ersten Schritten ihrer Karriere.

Nach "Popstars": Das macht Detlef Soost heute

Heute führt der 56-Jährige eine erfolgreiche Tanzschule in Berlin, steht für TV-Formate wie "Survivor" vor der Kamera - und ist an diesem Samstag beim "Happiness-Festival" in München zu Gast.

Im AZ-Interview spricht der Tanz-Star über seinen inneren Schweinehund, seine Kinder und verrät, wie es aktuell - nach zahlreichen Krisen-Gerüchten - um die Ehe mit seiner Frau, der Sängerin und Yoga-Lehrerin Kate Hall (43) steht.

Detlef Soost besucht Happiness-Festival in München

AZ: Herr Soost, Sie sind ein prominenter Gast des Happiness-Festivals in München. Warum?

DETLEF SOOST: Ich habe die Jungs vom Happiness-Festival vor vielen Jahren kennen- und auch schätzen gelernt. Daher bin ich sehr gerne dabei. Genauso wichtig ist für mich aber die Grundsatzaussage: Wir leben in einer Zeit, in der keiner mehr in sich eine Sicherheit, geschweige denn Glück fühlt, weil man jeden Tag damit rechnet, dass wieder Hiobsbotschaften aus der Welt zu uns gelangen. Man kann sich auf die Politik nicht mehr verlassen, man kann sich auf Strukturen nicht mehr verlassen und das einzige, was wir tun können, ist, uns auf uns selbst zu verlassen. Und dazu gehört eine gehörige Portion Happiness, die wir jeden Tag selbst produzieren können. Ich bin ja zum Tanzen beim Happiness-Festival und Tanzen in einer Gruppe mit knapp 6000 Leuten bedeutet, dass gleich vier verschiedene Glückshormone produziert werden: Endorphine, Dopamin, Serotonin und Oxytocin - und das ist wirklich ein Weltklasse-Werkzeug für Happiness!

Ein Bild aus dem "Popstars"-Halbfinale 2009: Bei der Castingshow galt Detlef Soost (l.) als der knallharte "Drill-Instructor", der den Talenten alles abverlangte. © imago

Nach mehreren Schlaganfällen: So achtet der Tanz-Star heute auf seine Gesundheit

Für viele sind Sie der Inbegriff eines Energiebündels: Sie stehen vor der Kamera, führen Ihre eigene Tanzschule, geben Workshops - wann und wie schalten Sie im stressigen Alltag einmal ab?

Klar: Ich bin ein Hansdampf in allen Gassen und es wirkt vielleicht so, als wenn ich nie Pause mache - nach mehreren Schlaganfällen und Herzproblemen vor einigen Jahren hat sich das bei mir aber geändert. Wenn ich Gas gebe, dann ziehe ich zu 100 Prozent durch - aber ich erlaube mir auch, zwischendurch in die Erholung und Regeneration zu gehen. Das ist extrem wichtig, um auch die innere Balance nicht zu verlieren.

Disziplin fürs Training: So motiviert sich Detlef Soost

Sie stehen wie kaum jemand auch für körperliche Fitness und Disziplin: Wann fällt es Ihnen selbst mal schwer, sich aufzurappeln?

Auch bei mir sitzen fast jedes Mal, wenn ich zum Training gehe, immer erst mal Engel und Teufel auf der Schulter: Der Engel darf dann über kurz oder lang gewinnen und dafür sorgen, dass ich doch zum Sport gehe. Da geht es allen Menschen gleich - die Routine, das Wiederholen, das Daran-Gewöhnen, das schafft die Erleichterung! Aber grundsätzlich muss sich jeder, jeden Tag aufs Neue wieder dazu motivieren.

Detlef Soost: "Kinder brauchen gute Grenzen"

Wie wichtig war Ihnen, dass Ihre Kinder mit Bewegung und Sport aufwachsen und wie "streng" waren Sie als Vater?

Ich musste bei meinen Kindern gar nicht sehr streng sein, weil ich von vornherein einen sehr klaren Rahmen gesetzt habe, in dem sich meine Kinder immer bewegen konnten. Kinder brauchen gute Grenzen und wenn die vorhanden sind, fühlen sie sich auch sicherer. Ayana ist auf dem Weg, Tanzcoach bei mir zu werden, Chani ist schon Tanzcoach und Carlos ist leidenschaftlicher Fußballer. Er geht dreimal die Woche zum Training und trainiert noch dazu selbst eine Kinder-Fußballmannschaft. Für mich ist es extrem wichtig, dass meine Kinder nicht nur körperlich fit sind, sondern dass sie auch mit einer mentalen Fitness aufwachsen und mit einer grundsätzlich positiven Sicht und Perspektive.

Ehe in der Krise? So steht es um die Liebe zu Kate Hall

Zuletzt gab es immer wieder Schlagzeilen über Ihre Ehe: Ihre Beziehung steckte nach über zwölf Jahren Ehe in einer Krise - wie geht es Ihnen jetzt?

Der aktuelle Stand bei meiner Frau und mir ist, dass wir in einem absolut harmonischen, freundschaftlichen und liebevollen Verhältnis und Umgang miteinander sind. Wir haben nichtsdestotrotz immer noch getrennte Wohnungen und führen sicherlich nicht mehr so eine Liebesbeziehung, wie es am Anfang der Fall war. Das hat sich auf ein anderes Level bewegt, aber das ist für die Familie, so wie es jetzt ist, genau gut und richtig!

Detlef Soost und seine Frau Kate Hall bei einer TV-Aufzeichnung 2024: Im AZ-Interview verrät der Star-Choreograf, wie es aktuell um seine Beziehung steht. © IMAGO

Detlef Soost: "Tanzen werde ich, solange ich lebe"

Was bedeutet Ihnen Tanzen noch heute?

Tanzen ist nach wie vor mein Leben! Man muss sich das vorstellen: Als ich zwölf Jahre alt war, hat mich das Tanzen persönlich und emotional gerettet, hat mir Halt gegeben. Ich durfte mein Leben und meine Karriere darauf aufbauen - bis heute. Ich tanze nach wie vor, gebe viele Workshops und werde damit nächstes Jahr auch auf Tour gehen, damit die Menschen mal zwei Stunden am Stück den Stress draußen vergessen können. Tanzen - das werde ich machen, solange ich lebe.