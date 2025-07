Kate Bosworth und Justin Long sind erstmals Eltern geworden

Kate Bosworth und Justin Long sind seit zwei Jahren verheiratet. Einem Insider zufolge sind die beiden Schauspieler nun zum ersten Mal Eltern geworden.

Kate Bosworth (42) und Justin Long (47) sind zum ersten Mal Eltern geworden. , durften die beiden Schauspieler ihr erstes Kind willkommen heißen. Für die "Superman Returns"-Darstellerin sowie ihren Ehemann ist es der erste Nachwuchs.

Dem Insider zufolge sind die Filmstars durch eine Leihmutterschaft Eltern geworden. Das Kind ist ein Mädchen. Name und genaues Geburtsdatum ihrer Tochter wurden bisher nicht bekanntgegeben. Bosworth und Long äußerten sich offiziell bislang nicht zu den Baby-News.

Ehepaar wünschte sich ein Kind

Dass sich die Schauspieler Nachwuchs wünschen, war kein Geheimnis. Anlässlich von Bosworths 41. Geburtstag im Januar vergangenen Jahres widmete ihr Ehemann ihr rührende Worte - und deutete damit ihren Kinderwunsch an. "Eines Tages werden mich unsere Kinder vielleicht fragen: 'Papa, warum hast du auf dieser alten Instagram-App so kitschige Dinge über Mama geschrieben? Die, die du uns nicht benutzen lässt?' Und ich werde sagen: 'Nun, weil es viele toxische Dinge im Internet gibt, aber eure Mutter hat mich immer dazu inspiriert, gute Dinge in die Welt zu setzen. Außerdem weiß ich, dass das Lesen dieser alten Beiträge sie berührt und zum Lächeln bringt'", schrieb Long in einem emotionalen Beitrag.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Kate Bosworth und Justin Long lernten sich 2021 bei den Dreharbeiten zu "House of Darkness" kennen. Zu diesem Zeitpunkt war die 42-Jährige noch mit Regisseur Michael Polish (54) verheiratet. Ihre Liebe zu Long wurde schließlich im Januar 2022 öffentlich. Rund ein Jahr später gaben sich die beiden in einer intimen Zeremonie das Jawort.