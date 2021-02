Katarina Witt schimpft über Lockdown-Politik: "Es macht mich wütend"

Die ehemalige Eiskunstläuferin und Unternehmerin Katarina Witt hat genug von der Ungleichbehandlung im Lockdown. Nach einem emotionalen Facebook-Post spricht sie in der Talkshow von Maybrit Illner über mögliche Zukunftsperspektiven.

Seit über zwei Monaten befindet sich Deutschland mittlerweile im zweiten harten Lockdown. Immer mehr Menschen, darunter auch einige Promis, fordern mehr Perspektiven von der Politik. Auch Katarina Witt hat öffentlich ihren Unmut über die aktuelle Situation geäußert.

Katarina Witt fordert mehr Zusammenhalt: "Es ist so absurd"

In einem emotionalen Facebook-Post vom 8. Februar schrieb sie über ihre Sorgen und die Ungleichbehandlung in der Wirtschaft: "Die Branchen dürfen nicht gegeneinander aufgebracht werden! Friseure gegen Nagelstudios, therapeutisches Training gegen Sportstudios, Bundesliga gegen lokalen Sportverein [...] Es ist so absurd! Und es macht mich wütend!"

Kritik an Lockdown-Politik: "Es muss ein Konzept geben, das fair ist"

Am Donnerstag (18. Februar) war Katarina Witt zu Gast in der Talkshow " " und legte in ihrer Kritik an der Lockdown-Politik noch einmal nach. "Ich verstehe, dass die Menschen immer verzweifelter werden, denn es geht ums nackte Überleben", sagte sie in der Sendung. Von der Politik fordert sie vor allem mehr Zukunftsperspektiven, wie etwa einen Plan für Lockerungen. "Es muss ein Konzept geben, das fair ist. Ein kleiner Betrieb kann genauso gute Hygienekonzepte entwickeln wie ein großer", erklärte sie weiter.

Sie sei allerdings keine Corona-Leugnerin und auch nicht gegen den Lockdown, stellte sie auf Facebook und in der Sendung klar. Ihrer Meinung nach untergrabe die Politik jedoch die Verantwortung der Bürger und traue ihnen zu wenig zu. Deshalb habe sie öffentlich Stellung bezogen.

Für ihre deutlichen Worte erntet Katarina Witt in den sozialen Medien viel Zuspruch. "Liebe Katharina Witt, sehr gut, ausführlich und differenziert beschreiben Sie die Situation", schreibt ein Follower. Auf Facebook haben fast 6.000 Menschen das Posting der ehemaligen Eiskunstläuferin kommentiert und sich für ihre offenen Worte bedankt.