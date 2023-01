Karten für 1000 Euro? Prinz Harry tritt bei Business-Gipfeltreffen auf

Auch nach der Veröffentlichung seines Buches ruht Prinz Harry nicht. Als nächstes steht eine offenbar kostspielige Veranstaltung in San Francisco im Terminkalender.

Finanziell hat Prinz Harry (38) wohl nicht erst seit der Veröffentlichung seiner Autobiografie "Reserve" ("Spare") ausgesorgt. Geschäftig bleibt der Royal jedoch weiterhin, vor allem in seiner Rolle als Businessmann. in San Francisco am 7. und 8. März 2023 mitgeteilt wurde, wird Harry dort als einer der Gastredner fungieren.

Das Event mit dem Namen "Uplift" sei demnach "ein eindringliches zweitägiges Gipfeltreffen, bei dem Anführer, Ikonen und Führungskräfte die Möglichkeit bekommen zu erfahren, wie man Leistung steigert und Unternehmen ihr wichtigstes Gut unterstützen: ihre Mitarbeiter". werde Prinz Harry aufgrund seiner Tätigkeit als "Chief Impact Officer" beim US-Unternehmen BetterUp, der er seit knapp zwei Jahren nachgeht, dort eine Rede halten - BetterUp veranstaltet das Event.

Teures Vergnügen?

Um Harry und den anderen Gastrednern beiwohnen zu können, wird offenbar eine nicht unerhebliche Summe fällig: Laut "Daily Mail" schlägt ein Eintrittsticket mit fast 1000 Euro zu Buche. Unklar sei demnach noch, worüber genau Prinz Harry sprechen wird. Bei dem Unternehmen ist er ein Teil der Geschäftsführung, die es sich eigener Aussage nach zur Aufgabe gemacht hat, die Leistungsfähigkeit von Unternehmen zu verbessern, indem sie deren Mitarbeiter individuell coacht.

Zu seiner Person heißt es vonseiten der Veranstalter: "Prinz Harry, der Herzog von Sussex, ist Ehemann, Vater, Menschenrechtler, Militärveteran, Verfechter mentaler Gesundheit und Umweltschützer."