Karriere läuft, die Liebe auch: Für Nicola Cavanis ist "alles perfekt"

Für Nicola Cavanis könnte es aktuell nicht besser laufen. Die Freundin von Fußball-Weltmeister Mats Hummels ist das Gesicht einer neuen Modekampagne. "Es ist gerade genau so perfekt, wie es ist - beruflich wie privat", schwärmt die 26-Jährige.

Nicola Cavanis (26) bringt frischen Wind in den Urban Street Style. Das Model ist das Gesicht der neuen Fila-Kampagne mit Deichmann. Zu dieser Kollektion gehören neben Sneakern und Kleidung auch Taschen und Accessoires. "Ich bin sehr stolz, Teil dieser Kampagne zu sein - und dass ich bei vielen Entscheidungen mitwirken durfte", erzählt Cavanis bei der Launch-Party über den Dächern Münchens.

"Es ist gerade genau so perfekt"

Die 26-Jährige hat bereits als Kind mit dem Modeln begonnen. "Ich liebe meinen Job", schwärmt Cavanis. Und auch privat könnte es für sie nicht besser laufen. Seit 2023 ist sie mit Fußball-Weltmeister Mats Hummels (36) liiert. "Es ist gerade genau so perfekt, wie es ist - beruflich wie privat."

Ihr Privatleben hält die gebürtige Münchnerin aber bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Auch Mats Hummels, der sich beim Event still unter die Gäste mischte, verzichtete auf Interviews. Was Cavanis mit der Welt teilen möchte, ist vor allem ihre Arbeit. Auf Instagram folgen ihr über zwei Millionen Menschen. "Ich glaube, viele junge Frauen interessieren sich für meinen Job", sagt Cavanis. Dort zeigt sie regelmäßig Einblicke in ihre Shootings und Lieblings-Looks. Ihr aktueller Favorit: "Baggy Jeans, weißes Tanktop, weiße Sneaker - und eine auffällige Tasche dazu."

Promis und ihr Schuh-Tick

Auch Ex-"Bachelor" Paul Janke (43) und Moderatorin Janin Ullmann (43) waren beim Kampagnen-Event im Münchener AAHHH dabei. Während Ullmann durch den Abend führte, sorgte Janke mit einem Cocktail-Workshop für kreative Abwechslung. Beide gaben auch einen augenzwinkernden Einblick in ihren Schuhschrank. "Ich habe bestimmt 60 Paar. Drei davon ziehe ich an", lacht Ullmann. Janke ergänzt: "Ich versuche regelmäßig auszusortieren - aber es sind bestimmt 50 oder 60."

Nicola Cavanis geht es dagegen inzwischen minimalistischer an: "Ich hatte früher sehr viele Schuhe, jetzt sind es nur noch etwa 20 Paar. Aber davon bestimmt fünfmal das gleiche weiße Sneaker-Paar - weil ich Sneaker einfach liebe", sagt sie lachend.