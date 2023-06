Karoline Herfurth privat: Ehemann zehn Jahre lang verheimlicht

Vorbei mit der Geheimniskrämerei. Große Überraschung bei Karoline Herfurth: Zum ersten Mal präsentierte die Schauspielerin und Regisseurin ihren Ehemann in der Öffentlichkeit. Die beiden sind zwar bereits seit über zehn Jahren zusammen, bisher hielten sie die Beziehung allerdings privat.

Karoline Herfurth hält ihr Privatleben gerne privat – eigentlich. Denn in letzter Zeit scheint es die Schauspielerin etwas lockerer zu nehmen. Am 14. Juni wurde der Produzent Christopher Doll der Öffentlichkeit als Ehemann der Schauspielerin und Regisseurin vorgestellt – dabei sollen die beiden schon seit mehr als zehn Jahren ein Paar sein!

Karoline Herfurth und Christopher Doll zeigen sich zusammen

Der 14. Juni war nicht nur in beruflicher, sondern auch in privater Hinsicht ein besonderer Tag für Karoline Herfurth. Die 39-Jährige wurde in der Astor Film Lounge in Berlin mit dem renommierten Ernst-Lubitsch-Preis für ihre Tragikomödien "Einfach mal was Schönes" und "Wunderschön" ausgezeichnet. An dem Erfolg von letzterem ist Doll nicht ganz unbeteiligt – der 47-Jährige hat den Film produziert. Auch den 2019 entstandenen Film "Sweethearts", in dem Herfurth die Hauptrolle spielte, hat der Produzent zu verantworten.

In ihrer Dankesrede erwähnte Herfurth auch ihren Mann – zum ersten Mal. Und das, obwohl die beiden bereits seit über zehn Jahren zusammen sind und zwei gemeinsame Kinder haben.

Karoline Herfurth: Ihre Kinder hält sie weiter aus der Öffentlichkeit raus

Ihre Kinder hält Karoline Herfurth weiter von der Öffentlichkeit fern. Bereits seit 2012 ist die 39-jährige Mutter. Vom Nachwuchs gibt es keine Bilder, auch die Namen sind bisher nicht bekannt. Mit der Beziehung zu ihrem Mann scheint Herfurth jetzt allerdings weniger streng umgehen zu wollen.

Inzwischen tauchte das Paar bereits bei mehreren Veranstaltungen zusammen auf. Auch in Zukunft werden Herfurth und Doll zusammen auf roten Teppichen zu sehen sein. Das Paar arbeitet laut "t-online" bereits an den nächsten gemeinsamen Filmprojekten.