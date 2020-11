Karlie Kloss zeigt ihren Babybauch in rotem Bikini

Karlie Kloss setzt in einem knappen roten Bikini ihren unverhüllt Babybauch gekonnt in Szene.

Vor etwas mehr als einer Woche zeigte Model Karlie Kloss (28) erstmals in einem kurzen Instagram-Video ihren Babybauch - und bestätigte damit die kursierenden Gerüchte um eine Schwangerschaft. Einige Tage später posierte das Model in einem langen gelben Kleid. Nun gewährt ihr Ehemann Joshua Kushner (35) einen weiteren, unverhüllten Blick auf Kloss' wachsenden Bauch.

Kushner . Darauf ist sie nur mit einem knappen roten Bikini bekleidet. Kloss ist leicht zur Seite gedreht und setzt ihre Rundungen so gekonnt in Szene. Dazu trägt sie eine große Sonnenbrille und eine goldene Kette und goldene Ohrringe. Viele Worte verliert Kushner nicht zu dem sonnigen Bild. Allein ein rotes Herz-Emoji und ein Emoji mit Sonnenbrille setzte er zu dem Schnappschuss.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Kloss und Kushner feierten vergangenen Monat ihren zweiten Hochzeitstag, das Paar hatte im Oktober 2018 in New York in einer kleinen Zeremonie geheiratet. Wenige Monate zuvor hatten sie sich verlobt. Im Juni 2019 folgte dann das große Fest, dieses Mal mit Stars wie Katy Perry (36) und Orlando Bloom (43).