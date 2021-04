Karl Lauterbach musste sich am Auge operieren lassen

Deswegen ist es auf dem Twitter-Account von Karl Lauterbach derzeit etwas ruhiger: Der SPD-Politiker musste sich einer Augenoperation unterziehen.

Karl Lauterbach will in einer Woche wieder fit sein.

Der SPD-Politiker Prof. Dr. Karl Lauterbach (58) hat sich kurzfristig einer Augenoperation unterziehen müssen. und erklärte damit auch sein ungewöhnliches Schweigen auf dem Sozialen Medium. Deswegen habe er in den letzten Tagen nicht getwittert und Medientermine abgesagt und wolle somit Spekulationen um seine Person vorbeugen.

Er werde auch noch eine weitere Woche kürzertreten, dennoch weiter alles verfolgen und gelegentlich wieder auf Twitter kommentieren. Er hoffe, in gut einer Woche wieder fit zu sein. An was für einem Augenleiden er genau laboriert, erklärte er nicht. Lauterbach gilt vor allem seit der Corona-Pandemie als gern gesehener Gast in zahlreichen Talkshows, um die Entwicklungen einzuordnen. Seit 2005 ist der Gesundheitsökonom und Epidemiologe Bundestagsabgeordneter.

