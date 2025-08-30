Karin Thaler: "Rosenheim-Cops"-Dreh für neue Staffel verzögert sich

Derzeit finden die Dreharbeiten für die 25. Staffel der "Rosenheim-Cops" statt. Natürlich ist auch Serien-Urgestein Karin Thaler wieder mit von der Partie. Nun meldet sich die sympathische Blondine vom Set – und verrät, welche Umstände dem Team ganz plötzlich Steine in den Weg legen.

Die neuen Folgen der "Rosenheim-Cops" werden bereits mit Spannung erwartet. Im Herbst ist es endlich so weit und Fans erfahren, wie es um die Charaktere "Anton Stadler", "Michi Mohr" und "Marie Hofer" weitergeht. Derzeit laufen die Dreharbeiten für die neuen Folgen noch auf Hochtouren. Nun erzählt Serienstar Karin Thaler (60) aber von ungeplanten Verzögerungen im Produktionsablauf. Was ist passiert?

Karin Thaler am "Rosenheim-Cops"-Set: "Es regnet"

In ihrer Instagram-Story meldet sich Karin Thaler in einer ungewohnten Aufmachung bei ihren Fans. Mit rosa Lockenwicklern im Haar und einem blauen Schirm in der Hand lässt die Blondine verlauten: "Einen wunderschönen guten Morgen. Tja, wie ihr seht: Es regnet."

Die 60-Jährige erklärt, warum die Stylisten auf die Wetterumstände schnell reagieren mussten: "Darum haben wir jetzt die Haare noch mal kurz aufgedreht, weil die sich sonst sehr gerne kräuseln." Doch die Verzögerung im Drehablauf soll nicht von langer Dauer sein, wie Karin Thaler erklärt: "Laut Wetter-App wird es um neun Uhr aufhören und dann legen wir los. Hof-Dreh!"

Karin Thaler lässt sich von dem Regen am Set nicht die Laune vermiesen. © instagram/karinthaler_original

"Die Rosenheim-Cops": Letzte Staffel für Serienliebling Marisa Burger

Bereits seit 2002 ist Karin Thaler Teil der beliebten ZDF-Serie. Das hat sie mit ihrer Kollegin Marisa Burger (52) gemeinsam, die ebenfalls seit der ersten Staffel für die "Rosenheim-Cops" vor der Kamera steht. Doch nach der 25. Staffel endet die langjährige Zusammenarbeit zwischen den Schauspielerinnen – denn Burger wird die Rolle der "Miriam Stockl" an den Nagel hängen und das Format verlassen.

Kurz nachdem diese Entscheidung von Marisa Burger im März 2025 bekannt geworden war, hatte Karin Thaler auf Instagram reagiert. "Ich weiß es aus erster Hand", ließ die Blondine ihre Fans damals wissen. Und ihrer geschätzten Serienkollegin schrieb Thaler: "Auf zu neuen Abenteuern, liebste Marisa." Ihre letzten gemeinsamen Drehtage für "Die Rosenheim-Cops" dürften die beiden Freundinnen derzeit wohl umso mehr zu schätzen wissen.