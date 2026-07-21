"Gefangen in Problemen": "Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler über radikalen Schlussstrich

Sich eine schlechte Angewohnheit abzutrainieren, ist nicht immer leicht. Das weiß auch Karin Thaler, die aus den "Rosenheim-Cops" bekannt ist. Mit Ex-Serienkollegin Marisa Burger spricht sie über einen wichtigen Schlussstrich – und wieso sie erst spät dazu bereit war.

Karin Thaler (61) und Marisa Burger (52) kennen sich schon viele Jahre: Seit der ersten Staffel von "Die Rosenheim"-Cops haben die Schauspielerinnen Seite an Seite gearbeitet. Daher überrascht es nicht, dass sie auch nach Burgers freiwilligem Serien-Aus weiterhin in Kontakt stehen. Nun sprechen sie ganz offen über schlechte Angewohnheiten wie Trinken und Rauchen – und wie es Karin Thaler gelungen ist, den Zigaretten endgültig Lebewohl zu sagen.

Karin Thaler von "Die Rosenheim-Cops": "Geraucht wie ein Schlot"

"Ich war nie Alkoholikerin, aber du weißt es, wir haben schon vorgeglüht vorm Warm-up, vorm Bergfest, vorm Abschlussfest", sagt Karin Thaler im Podcast "Abendkasse" zu ihrer Kollegin Marisa Burger. Damit habe die Schauspielerin versucht, private Probleme rund um die Spielsucht ihrer Mutter "wegzufeiern". Schließlich fügt sie hinzu: "Geraucht habe ich ja auch noch wie ein Schlot."

Marisa Burger weiß genau, wovon ihre Freundin spricht: "Ja, du hast vieles extrem gemacht immer", meint sie. "Das war auch so extrem mit dem Rauchen, kann ich mich erinnern. Du hättest die fressen können, die Zigaretten. Und dann hast du aber wirklich vom einen Tag auf den anderen aufgehört", so die einstige "Miriam Stockl"-Darstellerin. "Und hast seitdem, glaube ich, keine Zigarette mehr [angerührt]?"

Bei "Die Rosenheim-Cops" arbeiteten Karin Thaler und Marisa Burger lange zusammen. Auch privat haben sie viel gemeinsam erlebt. © ZDF/Bojan Ritan

"Rosenheim-Cops"-Star: "Gefangen in diesen Problemen"

Karin Thaler erklärt daraufhin, wie genau der Schlussstrich damals ausgesehen hat: "Ich glaube, so ein Jahr danach bei irgendeinem Fest, habe ich mir eine Schachtel gekauft, und gesagt: 'Die rauche ich jetzt genau zusammen und drei Bier'. Und so war's auch – und dann war's mir aber auch schlecht." Für immer aufgehört zu rauchen habe sie schließlich im Jahr 2017: "Das werden jetzt nächstes Jahr zehn Jahre."

Oft hatte sie es schon vorher probiert: "Da war ich aber immer noch gefangen in diesen Problemen", erklärt Karin Thaler. "Dann wurde meine Mama auch langsam krank, und da war nichts mehr, sie konnte nicht mehr, keiner hat ihr Geld gegeben, es ist innerhalb der Familie alles aufgeflogen", erinnert sie sich. Als die Spielsucht ihrer Mutter kein Thema mehr war, konnte Thaler das Laster Rauchen endlich ablegen. "Jetzt ist [...] in der Seele erst mal Ruhe und aufgeräumt und davor wäre das gar nicht gegangen."