Kandidaten bei "Let's Dance" 2023: Diese Promis sind als Teilnehmer dabei

Offiziell sind von RTL 13 Promis der neuen Staffel von "Let's Dance" vorgestellt worden. Doch längst sind die Namen durchgesickert. Der Starttermin ist der 17. Februar.

BrauerPhotos / J.Reetz

Am 17. Februar 2023 startet die 16. Staffel der beliebten Tanzshow "Let's Dance". Welche prominente Kandidaten wurden von RTL bereits bestätigt? Welche VIP-Namen geistern noch durch die Gerüchteküche? Die AZ hat sich die Riege der Kandidaten mal genauer angeschaut.

Bachelorette Sharon Battiste bei "Let's Dance" 2023 dabei

Model und Schauspielerin Sharon Battiste will 2023 das Parkett bei "Let's Dance" unsicher machen. Ihre Karriere begann sie 2018 in der Soap "Köln 50667". Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Männersuche als "Die Bachelorette" 2022.

Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste © imago/Sven Simon

Chryssanthi Kavazi: Von "GZSZ" aufs RTL-Tanzparkett

Chryssanthi Kavazi dürfte den meisten Zuschauer vor allem durch ihre Rolle in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt sein. Jetzt will die Schauspieler sich auch im Reality-TV versuchen und tritt daher bei "Let's Dance" 2023 an. Sie ist nicht der erste GZSZ-Star, der das Tanzbein schwingt. 2020 landete Valentina Pahde auf dem zweiten Platz, 2021 ließ Timur Ülker die Hüften wackeln.

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi ist die Ehefrau von Schauspieler Tom Beck © BrauerPhotos / Neugebauer

Sally Özcan tanzt bei "Let's Dance" 2023

Für eine Tanzperformance auf dem RTL-Parkett legt Sally Özcan den Kochlöffel zur Seite. Die Foodbloggerin und Autorin ist vor allem für ihr Youtube-Format "Sallys Welt" bekannt, wo sie über zwei Millionen Abonnenten bunten Content rund um das Thema Essen liefert.

Koch- und Back-Influencerin Sally Özcan © imago/Horst Galuschka

Influencerin Julia Beautx lässt die Hüften wackeln

Natürlich darf im Kandidaten-Feld von "Let's Dance" auch eine Influencerin nicht fehlen. Julia Beautx startete bereits während ihrer Schulzeit im Alter von 14 Jahren ihre Karriere im Netz, inzwischen ist sie auch als Schauspielerin und Sängerin aktiv.

Schauspielerin Julia Beautx © imago/Horst Galuschka

GNTM-Model Alex Mariah Peter will "Let's Dance" rocken

Alex Maria Peter gewann 2021 die Castingshow "Germany's Next Topmodel". Inzwischen ist sie ein gefragtes Model und gern gesehener Gast auf den roten Teppichen. Ob sie auch ein Talent fürs Tanzen hat, wird sie ab dem 17. Februar auf RTL unter Beweis stellen.

2021 hat Alex Mariah Peter "Germany's Next Topmodel" gewonnen © BrauerPhotos / J.Reetz

Natalia Yegorova: Klitschko-Ex tanzt bei RTL

Nach der Trennung von Ex-Boxweltmeister und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat Natalia Yegorova wieder ihren Mädchennamen angenommen. Bei "Let's Dance" will sie jetzt als Singlefrau durchstarten.

Natalia ist die Ex-Frau von Vitali Klitschko © imago/Future Image

Wie wird sich Jens "Knossi" Knossalla bei "Let's Dance" 2023 schlagen?

Beim Thema Tanzen ist Jens "Knossi" Knossalla nicht unbedingt der erste Promi, der einem einfällt. Umso überraschender, dass der Moderator und Comedian tatsächlich bei der RTL-Show antreten will. Wie weit er kommen wird, bleibt abzuwarten.

Moderator Jens "Knossi" Knossalla © imago/Future Image

Timon Krause wagt sich auf das Tanzparkett von RTL

Unter den Kandidaten von "Let's Dance" gehört Timon Krause definitiv zu den unbekannteren Promis. Bislang ist der 28-Jährige vor allem als Magier und Mentalist in Erscheinung getreten. Ob er wohl seine Platzierung vorhersehen kann?

Mentalist Timon Krause © imago/Future Image

Philipp Boy: Von "Ninja Warrior Germany" zu "Let's Dance" 2023

Kandidaten von "Ninja Warrior Germany" sind erfahrungsgemäß auch bei "Let's Dance" sehr erfolgreich, wie Moritz Hans und René Casselly in der Vergangenheit unter Beweis stellten. Letzterer konnte 2022 die Show sogar gewinnen. Das dürften für Kunstturner Philipp Boy gute Voraussetzungen sein.

Ex-Kunstturner Philipp Boy © BrauerPhotos

Influencer Younes Zarou bringt gigantische Fanbase mit

Dem typischen RTL-Zuschauer wird der Name Younes Zarou wahrscheinlich nichts sagen, doch in den sozialen Medien hat der 24-Jährige unglaubliche Erfolge vorzuweisen. Auf TikTok folgen dem Influencer knapp 50 Millionen Fans. Wenn nur ein Teil davon bei "Let's Dance" einschaltet, dürfte die Staffel überaus erfolgreich werden.

Tiktok Creator und Webvideoproduzent Younes Zarou © imago/Panama Pictures

Münchner Sterne-Koch Ali Güngörmüş ist bei "Let's Dance" dabei

Seit Jahren begeistert Ali Güngörmüş die Gastro-Szene in München und hat sich auch in der TV-Branche einen Namen als Fernsehkoch gemacht. Ob er beim Tanzen genauso viel Leidenschaft an den Tag legt wie beim Kochen, bleibt abzuwarten.

Sternekoch Ali Güngörmüs © BrauerPhotos

Handballer Michael "Mimi" Kraus versucht sich als Tänzer

Abseits des Sports ist Michael "Mimi" Kraus im TV bislang kaum in Erscheinung getreten. Mit der Teilnahme an "Let's Dance" 2023 will er das jetzt ändern.

Handballer Michael "Mimi" Kraus © imago/Eibner

Abdelkarim bringt Comedy zu "Let's Dance"

Comedians sind bei der RTL-Tanzshow beliebte Kandidaten. Prominente Vorgänger wie Ilka Bessin, Oliver Pocher und Ingolf Lück haben in der Vergangenheit großes Tanztalent bewiesen. Jetzt ist Abdelkarim an der Reihe zu zeigen, wie gut er sich tänzerisch bewegen kann.

Comedian Abdelkarim © imago/Sven Simon

Ist Becker-Tochter Anna Ermakova bei der RTL-Show dabei?

Bislang wurden fast alle Teilnehmer von "Let's Dance" 2023 bestätigt. Ein Promi wird jedoch noch geheim gehalten. Handelt es sich dabei tatsächlich um Anna Ermakova, Tochter des gefallenen Tennis-Helden Boris Becker? Laut " " soll die 22-Jährige ab Februar bei RTL übers Parkett tänzeln.