Kampf gegen Brustkrebs: Sängerin Jessie J gibt Gesundheitsupdate

Jessie J hat sich nach ihrer Brustkrebsdiagnose einer Operation unterzogen. Auf Instagram lässt sie ihre Fans an ihren "ehrlichen Tiefen und Höhen der vergangenen 48 Stunden" teilhaben.

Die an Brustkrebs erkrankte Musikerin Jessie J (37) hat auf ihrem offiziellen Instagram-Account ein umfangreiches Gesundheitsupdate aus dem Krankenhaus gegeben. , zeigt die Musikerin eigener Angabe nach ihre "ehrlichen Tiefen und Höhen der vergangenen 48 Stunden", die sie im Rahmen einer Operation durchstand. Es sei ihr Credo, ihren Fans stets "die guten und die schweren Momente jeder Reise zu zeigen", die sie durchlebt, schreibt die 37-Jährige.

Nicht von ihrer Seite wich dabei ihr Partner, der dänisch-israelische Basketballspieler Chanan Safir Colman (41). In einem Video beruhigt er seine im Krankenhausbett liegende Freundin, indem er ihr sanft einen Kuss auf die Stirn und dann auf den Mund gibt. Auf einem Foto ist er auf einem Stuhl sitzend neben dem Bett zu sehen. Später bekam Jessie J auch noch Besuch von dem gemeinsamen Sohn, der im Mai 2023 das Licht der Welt erblickt hatte.

Sie wartet auf die Ergebnisse

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Posts hatte Jessie J das Krankenhaus bereits verlassen dürfen. Auch ihren Sinn für Humor hatte sie schon wieder gefunden: "Ich bin jetzt zu Hause, um mich auszuruhen und auf meine Ergebnisse zu warten. Chanan trägt ein Krankenschwester-Outfit. Nein, nein, tut er nicht, aber es ist lustig, sich das vorzustellen." Ihr großer Dank gelte neben ihren Liebsten auch ihrem "Arzt, den Chirurgen und all den Krankenschwestern, die sich um mich gekümmert haben".

Jessie J hatte Anfang des Monats , die Diagnose Brustkrebs erhalten zu haben. Zum Glück befinde sich dieser aber noch in einem frühen Stadium: "Ich hebe das Wort 'früh' hervor. Krebs ist in jeder Form schlimm, aber ich halte mich an dem Wort 'früh' fest", hatte sie damals geschrieben. Zugleich kündigte sie vorerst an, eine Auszeit einzulegen, um sich von der Behandlung und der Operation erholen zu können.