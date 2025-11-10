Kampf der Schlagerköniginnen: Andrea Berg siegt gegen Helene Fischer

Andrea Berg und Helene Fischer zählen zu den erfolgreichsten deutschen Schlagerstars. Im direkten Vergleich mit ihrer Kontrahentin zieht Fischer aber nun den Kürzeren. Was hat es damit auf sich?

Seit Anfang der Neunziger begeistert Andrea Berg (59) auf den Schlagerbühnen. Nach wie vor füllt die Sängerin mit den feuerroten Haaren Arenen – erst vor Kurzem gab sie ihre nächste Konzertreihe bekannt. Doch auch Schlagerkollegin Helene Fischer (41) feiert riesige Erfolge. Auch Fischer geht bald wieder auf Tour.

Die Musikbranche ist hart umkämpft. Doch im direkten Vergleich gibt es nun eine klare Siegerin. Helene Fischer zieht gegen Andrea Berg den Kürzeren.

Der Pay-TV-Sender " " suchte in einer Publikumsumfrage nach dem populärsten weiblichen und männlichen Schlagerstar. Bei den Männern machte Udo Jürgens (†80) das Rennen, während Andrea Berg bei den Frauen punkten konnte. Damit landete Berg vor Helene Fischer, die im Rahmen der Frage nach dem bekanntesten weiblichen Schlagerstar auf dem zweiten Platz steht. Die Bronzemedaille ging an Ex-"Deutschland sucht den Superstar"-Gewinnerin Beatrice Egli (37).

"GoldStar TV": Andrea Berg zur Schlagerkönigin gekürt

Laut Angaben des Senders wurde die Umfrage in Zusammenarbeit mit der FUNKE Mediengruppe durchgeführt. Die Voting-Teilnehmer konnten einen Monat lang auf verschiedenen Nachrichtenportalen für ihren weiblichen und männlichen Lieblingsstar abstimmen. Wie beispielsweise " " berichtet, haben im Gesamten über 70.000 Menschen an der Umfrage teilgenommen.

Helene Fischer (re.) zieht gegen Schlagerkönigin Andrea Berg den Kürzeren. © imago/Christian Schroedter

Andrea Berg veröffentlichte in ihrer Karriere mittlerweile 14 Nummer-eins-Alben. Zudem verkaufte die "Du hast mich tausendmal belogen"-Interpretin über 16 Millionen Tonträger – und ist regelmäßig in den größten Schlager-Shows im Fernsehen zu Gast. Sie ist Mutter einer Tochter.

Helene Fischer landete mit acht Alben an der Charts-Spitze. "Farbenspiel" (2013) ist eines der meistverkauften deutschsprachigen Alben überhaupt und enthält den Ohrwurm "Atemlos durch die Nacht". Insgesamt hat sie rund 18 Millionen Tonträger verkauft. Außerdem erfreut sich die 41-Jährige vor allem bei einem jungen Schlagerpublikum großer Beliebtheit und wurde heuer zum zweiten Mal Mutter.