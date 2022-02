Kalorienbombe für Sportskanone Cristiano Ronaldo

Bei Trainingsdisziplin kann Fußball-Star Cristiano Ronaldo keiner etwas vormachen. Am Geburtstag gab es dennoch einen riesigen "CR7"-Kuchen.

In Sachen Trainingsdisziplin und Fitness kann Fußball-Star Cristiano Ronaldo wohl kaum einer etwas vormachen, wie er regelmäßig auch zeigt. Doch am Geburtstag (5.2.) macht auch er eine Ausnahme: Zum 37. gab es einen riesigen "CR7"-Kuchen - und weise Worte.

"Das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Harte Arbeit, hohes Tempo, wichtige Ziele, hohe Erwartungen... Aber am Ende sind Familie, Liebe, Ehrlichkeit und Freundschaft die Werte, für die sich das alles lohnt", schreibt der Jubilar zu einem Foto von sich und Freundin Georgina Rodriguez (28) .

Die beiden sitzen Arm in Arm vor dem großen Geburtstagkuchen des Portugiesen und strahlen in die Kamera. Die Süßspeise besteht aus Blätterteig, einer hellen Creme und Erdbeeren kunstvoll übereinandergeschichtet. Insgesamt bildet der Kuchen ein "CR7", wie der Fußballprofi wegen seiner Rückennummer genannt wird. Sieben Kerzen zieren die Sieben. "Vielen Dank für die vielen Nachrichten", schreibt Ronaldo noch und fügt hinzu: "37 und es werden immer mehr!"

Auch sie hatte gerade erst Geburtstag

Georgina Rodriguez, die am 27. Januar ihren 28. Geburtstag feierte und derzeit Zwillinge erwartet, bekam von Cristiano Ronaldo ein besonderes Geschenk. Er ließ einen Wolkenkratzer in Dubai mit Fotos von ihr beleuchten - und . Sie bedankte sich unter anderem der beiden zusammen mit den vier Kindern vor dem beleuchteten Burj Khalifa in Dubai.

