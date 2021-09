Kaia Gerber und Jacob Elordi geben gemeinsames Red-Carpet-Debüt

Model Kaia Gerber und Schauspieler Jacob Elordi sollen sich seit ungefähr einem Jahr daten. Nun erschien das junge Paar erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich.

Model Kaia Gerber (20) und Schauspieler Jacob Elordi (24) sollen seit rund einem Jahr ein Paar sein. Nun zeigten sie sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Am Samstag (25. September) besuchten die beiden die Eröffnungsgala des Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. Zur Met Gala in New York vor rund zwei Wochen erschien Gerber noch ohne Begleitung.

Gerber und Elordi im eleganten Look

Der "The Kissing Both"-Darsteller wählte für das Event einen klassischen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine Fliege. Die Tochter von Model-Ikone Cindy Crawford (55) strahlte in einem bodenlangen, beigen Glitzerkleid. Ihre braunen Haare trug sie in einem tief sitzenden Dutt.

Gerber, die sonst auf den Laufstegen großer Modehäuser zu Hause ist, ist in den USA zurzeit in der zehnten Staffel "American Horror Story" zu sehen. Die 20-Jährige übernimmt darin eine Gastrolle. Seit Anfang August steht der dritte und letzte Teil von Elordis Filmreihe "The Kissing Booth" bei Netflix zu Verfügung.