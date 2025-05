Kaia Gerber und Cindy Crawford trauern um Familienhündin Widget

17 Jahre lang bereicherte Hündin Widget das Leben der Familie Crawford/Gerber. Nun ist sie gestorben. Kaia Gerber erinnerte mit einem rührenden Video an ihr geliebtes Haustier, Cindy Crawford veröffentlichte mehrere Schnappschüsse und private Erinnerungen.

Kaia Gerber ist in die Fußstapfen ihrer Mutter Cindy Crawford (r.) getreten und arbeitet erfolgreich als Model.

Kaia Gerber (23) hat sich mit einer rührenden Hommage von der Hündin verabschiedet, mit der sie aufgewachsen ist. 17 Jahre lang war Widget an ihrer Seite. Sie sei ihre "beste Freundin für immer", teilte das Model mit.

"Danke für 17 freudige Jahre"

"Ich verabschiede mich von meiner besten Freundin für immer. Danke für 17 freudige Jahre, kleine Tänzerin."

Ihre berühmte Mutter Cindy Crawford (59) hatte vier Tage zuvor den Tod auf ihrem . Darin teilte sie mit: "Ich bin nicht mit Hunden aufgewachsen und hatte tatsächlich schon als kleines Mädchen Angst vor Hunden, da ich als junges Mädchen zweimal gebissen wurde. Nachdem ich Kinder bekommen hatte, wusste ich, dass ich meine Angst vor Hunden nicht an sie weitergeben wollte, also holten wir uns zwei kleine Hunde - die nicht allzu gruselig waren."

Cindy Crawford hofft, dass beide Tiere sich im Hundehimmel wieder treffen

Sie habe bis dahin nicht gewusst, "wie viel Spaß kleine pelzige Freunde ins Familienleben bringen". Sie habe es geliebt, ihren Kindern beim Spielen und Kuscheln mit den Hunden zuzusehen. "Und als meine Kinder und auch unsere Hunde älter wurden, brachte ihre freundliche Anwesenheit weiterhin Freude in unser Leben."

Nachdem Hündin Sugar bereits verstorben ist, muss die Familie nun auch Abschied von "unserer kleinen Widget" nehmen. "Sie war 17 Jahre lang ein Welpe und wir werden sie vermissen. Hoffentlich isst sie mit ihrer 'Schwester' Sugar irgendwo im Hundehimmel endlos Snacks", schrieb Crawford zu mehreren Bildern der geliebten Vierbeiner.

Promis drücken ihr Mitgefühl aus

Crawfords Posting löste eine Welle der Anteilnahme aus. Auch etliche Prominente äußerten ihr Beileid. Tom Hans' Ehefrau Rita Wilson (68) etwa schrieb: "Oh, tut mir so leid. Diese wunderschönen Kreaturen sind ein Segen in unserem Leben." Modelkollegin Paulina Porizkova (60) äußerte: "17 Jahre bedingungslose Liebe sind etwas, worüber man trauern muss. Es tut mir leid für euch alle."