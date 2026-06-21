Kai Pflaume legt sich in TV-Show mit Comedian an: "Super unlustig"

Als Moderator ist Kai Pflaume seit Jahren die TV-Allzweckwaffe der ARD. Jetzt hat sich der 59-Jährige bei der Show "Falsch aber anders lustig" auf neues Terrain gewagt. Mit Teampartner Till Reiners kam es auf der Bühne dann allerdings zu Diskussionen.

Kai Pflaume als Stand-up-Comedian? Im TV hat der 59-Jährige bereits die unterschiedlichsten Dinge ausprobiert – eine Comedy-Routine gehörte bislang nicht dazu. In der rbb-Show "falsch, aber anders lustig", die aktuell wöchentlich in der ARD-Mediathek ausgestrahlt wird, feierte er nun eine ganz besondere Premiere und bewies dabei eine gehörige Portion Selbstironie.

Kai Pflaume kassiert Ansage von Comedy-Star Till Reiners

Gemeinsam mit Comedy-Star Till Reiners trat Kai Pflaume als Team gegen Rebecca Pap und Khalid Bounouar an. Auf Fragen des Moderators Moritz Neumeiers sollten die Kandidaten mit möglichst lustigen Antworten glänzen. In der ersten Runde verlas Pflaume von Reiners vorbereitete Witze – doch die kamen bei dem ARD-Star offenbar nicht sonderlich gut an.

"Was solltest du nicht sagen im Gym?", wollte Neumeier etwa von den Stars wissen. Der Promi-Gast reagierte darauf mit "Hallo, ich bin Kai Pflaume, wollen wir einen Marathon zusammen laufen?". Trotz Lacher aus dem Publikum wendete er sich mit skeptischem Blick an Till Reiners und erklärte: "Das ist aber echt super unlustig." Vom Profi kassierte der "Wer weiß denn sowas?"-Moderator dafür eine Ansage: "Du bist ja nicht das Publikum für den Witz."

Till Reiners und Kai Pflaume als Team bei "falsch, aber anders lustig". © Screenshot ARD

Wegen Witz: Kai Pflaume übt harsche Kritik

Auch beim nächsten Gag geriet Kai Pflaume mit seinem Partner in Diskussionen. Noch bevor die Antwort verlesen werden konnte, schimpfte Till Reiners: "Das muss ein bisschen mit Druck raus." Die verbale Quittung von Pflaume folgte direkt: "Aber ich kann nur dann überzeugen, wenn ich es lustig finde." Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde klar: Die beiden TV-Stars kabbelten sich nicht ernsthaft vor den TV-Kameras, sondern wollten gezielt mit ihren Zickereien für Lacher sorgen. Die Strategie scheint aufgegangen zu sein, denn auch das gegnerische Team konnte sich das Grinsen bei den gespielten Streits nicht verkneifen.

Vor allem mit seinen spontanen Sprüchen konnte Kai Pflaume schnell die Gunst des Publikums gewinnen. Als es plötzlich um die Sportlichkeit von Till Reiners ging, sagte er augenzwinkernd über dessen Outfit: "Das ist die erste Trainingsjacke, die noch kein Gym gesehen hat." Der Comedian reagierte darauf mit gespielter Empörung: "Ich weiß gar nicht, warum du so auf mir rumhackst."

Mit seinem Auftritt bei "falsch, aber anders lustig" bewies Kai Pflaume, dass mehr in ihm steckt als eine reine Moderationsmaschine: Der TV-Star kann auch Comedy und dabei durchaus über sich selbst lachen.