Kader Loth: Details aus "Sommerhaus der Stars"-Vertrag enthüllt

Kader Loth wird mit Ehemann Ismet Atli ins "Sommerhaus der Stars" einziehen. Acht Promi-Paare kämpfen um 50.000 Euro. Doch was steht in Kader Loths Kandidaten-Vertrag? Wie hoch ist die Gage?

Die acht Promi-Paare stehen fest. Neben Kader Loth und Ismet Atli ziehen unter anderem auch Mario und Iris Basler sowie Sascha und Yvonne Mölders ein. Das Trash-Ziel der VIPs: Bekanntheit, Sendezeit und die Siegesprämie von 50.000 Euro!

"Sommerhaus der Stars": Promis sind schon eingezogen

Nach AZ-Informationen sind die Dreharbeiten am 14. Mai gestartet. Die Promis samt Partner wohnen für mehrere Wochen auf engstem Raum in einem Landhaus in Bocholt (NRW). Ausgestrahlt wird das "Sommerhaus der Stars" in wenigen Wochen bei RTL.

Gage: Kader Loth und Ehemann wollten 100.000 Euro fürs "Sommerhaus der Stars"

Die AZ weiß, RTL biss sich jahrelang an Kader Loth die Zähne aus. Erst 2022 hat es mit einer Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" geklappt. Mal hatte die Reality-Queen nicht in den Cast gepasst, mal wollte die 49-jährige Berlinerin nicht extra zur erneuten Vorstellung nach Köln fliegen. Jetzt ist man sich einig geworden. Auch, weil die Gage stimmt. Noch vor ein paar Jahren hat man Kader Loth und Ismet Atli eine niedrige fünfstellige Summe geboten. Heuer waren 100.000 Euro Gage im Gespräch. "Darunter wollte es Kader nicht machen", weiß ihr bester Freund, der Münchner It-Boy Chris Hanisch.

Kader Loth mit ihrem besten Freund Chris Hanisch. © Privat

Der Deal ist schon lange eingetütet. Sender, Produktion und Kader Loth hatten Stillschweigen vereinbart, sonst wäre eine saftige Vertragsstrafe fällig gewesen. Zudem wurde verlangt, dass die Trash-Queen ihre Social-Media-Accounts aufbaut und pusht. "Kader hat sich extra auch Tiktok geholt. Sie kapiert es noch nicht so richtig, aber das ist umso witziger", sagt Hanisch lachend.

Kader Loth wollte nicht in TV-Show mit Djamila Rowe

Lange Zeit war Kader Loth auch spinnefeind mit Djamila Rowe. Die beiden Ladys stritten sich nicht nur vor der Kamera, sondern auch vor Gericht. Loth bestand lange auf eine ganz pikante Klausel im "Sommerhaus"-Vertrag. "Kader Loth wollte nicht in einer Promi-Sendung sein, an der auch Djamila Rowe mitwirkt", erzählt Chris Hanisch der AZ. "Aktuell ist deren Verhältnis einigermaßen entspannt, aber so richtig vertrauen sie sich nicht."

Kader Loth besteht auf Medikamenten-Koffer

Ihr bester Bussi-Bussi-Freund weiß zudem, dass Kader Loth im Vorfeld der Produktion beim Arzt war: "Sie hat starke Rückenschmerzen und legte neben dem unterschriebenen Vertrag auch ein Attest vor. Sie darf viele Show-Spiele nicht mitmachen." Trotz Verkleinerung der Silikon-Brüste leidet die Trash-Queen an Schmerzen an der Wirbelsäule. "Ihre Bandscheiben sind das Hauptproblem und auch ihre heftigen Migräne-Attacken."

Chris Hanisch zur AZ: "Kader Loth hat einen Koffer voller Medikamente dabei. Sie ist für alles gerüstet und eine wandelnde Apotheke. Kader kennt sich mit allen Wirkstoffen aus." Unterschiedlichste Schmerztabletten, Pillen gegen Übelkeit und Grippe, Nasenspray, Wundheilmittel sowie Desinfektionsmittel sollen in ihrer Tasche sein. "Kader hat darüber verhandelt, dass sie neben sämtlichen Beauty-Utensilien auch ihre Medikamente mit ins 'Sommerhaus' mitnehmen darf."

Kader Loth kennt "Das Sommerhaus der Stars" genau und hat sich auch mit den Schattenseiten der RTL-Sendung beschäftigt. "Die Beziehung wird in diesem Format auf die Probe gestellt, vielleicht lerne ich an ihm ganz andere Facetten kennen und umgekehrt genau so. Und auch für unsere Beziehung ist das jetzt eine Herausforderung", so die 49-Jährige.