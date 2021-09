Kabarettistin Lisa Fitz: "Bin weder links noch rechts, sondern sauer"

Dass Lisa Fitz den Corona-Maßnahmen kritisch gegenübersteht, hat sie bereits vergangenes Jahr lautstark kundgetan. Trotzdem wolle sie sich deshalb nicht in eine politische Richtung einteilen lassen, wie sie jetzt erklärt.

Lisa Fitz hat von Politikern die Nase voll. Der Deutschen Presse-Agentur sagte die Kabarettistin, die am 15. September ihren 70. Geburtstag feiert: "Oft werde ich gefragt, ob ich politisch links oder rechts sei. Meine Antwort darauf lautet: Ich bin weder links noch rechts – ich bin sauer!"

Lisa Fitz ist wütend: "Es ist eine feige Zeit"

Als Gründe, warum sie unsere Politiker so verdrossen machen, zählt sie auf: konzeptlose Corona-Politik, Regierungsdevotheit, der Korruptionsskandal bei den Masken-Deals sowie der Lobbyismus, der "Politiker fest am Genick hat". Sie könnte diese Liste noch erweitern, sagte sie. "Es ist eine feige Zeit, in der sich Menschen gegenseitig übermäßig diskriminieren."

Bereits 2020 machte Lisa Fitz ihrem Ärger über die Corona-Maßnahmen Luft. In einem Facebook-Clip schimpfte sie über die Ungleichbehandlung der Kulturszene und erreichte damit Millionen Klicks. Inzwischen darf die Kabarettistin wieder öffentlich auftreten und präsentierte Anfang August ihr Jubiläumsprogramm "Dauerbrenner" im Münchner Schlachthof – gewohnt scharfzüngig und böse.