Prominenter Neuzugang bei "München Mord"

Nach dem Abgang von Christoph Süß war in der ZDF-Krimireihe "München Mord" seine Nachfolge als Kriminaloberrat offen – nun ist der Fall gelöst. Wie Faltermeier ihre neue Rolle beschreibt.

Moderatorin und Kabarettistin Eva Karl Faltermeier steigt bei der ZDF-Krimireihe "München Mord" ein. Die Schauspielerin wird als Kriminaloberrätin die neue Chefin des Ermittlerteams, wie sie dem "Münchner Merkur" und der "tz" sagte. Zwei Folgen seien schon gedreht.

"Es ist natürlich eine wahnsinnige Ehre, in so eine spitzenmäßige Serie einsteigen zu dürfen", sagte Faltermeier der Mediengruppe (Montagausgabe). Die 43-Jährige folgt auf Christoph Süß, der sich von seiner Rolle des Kriminaloberrats Helmut Zangel aus privaten Gründen verabschiedet hatte.

Rolle einer strengen Karrieristin

Als Kriminaloberrätin Dr. Linda Hösl ist Faltermeier die neue Chefin der Ermittler Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen) und Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier). Die gebürtige Regensburgerin sagte über ihre Rolle: "Frau Dr. Hösl ist alles: dynamische Karrieristin, eine Oberpfälzerin, eine Kumpelin und eine strenge Vorgesetzte. Richtig schlau wird noch niemand aus ihr."

Die erste Folge soll dem Bericht zufolge am 22. August laufen. Der nächste Dreh sei für den Herbst geplant, sagte Produzent Sven Burgemeister. Über Faltermeier sagte er: "Obwohl sie hauptberuflich eher Solokünstlerin ist, will sie sich entwickeln und Teamplayer sein, sie will probieren und sich im Schauspiel stärker fordern."