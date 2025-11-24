Kabarettist Wolfgang Krebs mit Sigi-Sommer-Taler geehrt

Er ist der Kabarettist, den die Münchner Prominenz feiert: Der Sigi-Sommer-Taler, der nach dem Vorbild des legendären AZ-Spaziergänger "Blasius" verliehen wird, geht heuer an Wolfgang Krebs. Diese VIPs freuen sich mit ihm

Er hat die Gabe, Menschen zu verbinden – "und die Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, humorvoll anzusprechen": Mit diesen Worten ehrt Komödiant Volker Heißmann am Sonntag seinen Kollegen und Mann des Abends: Kabarettist Wolfgang Krebs wird im Wirtshaus im Schlachthof mit dem Sigi-Sommer-Taler ausgezeichnet.

Preis würdigt den legendären AZ-Spaziergänger "Blasius"

Der Preis der Narrhalla München ist eine posthume Würdigung des unvergessenen Sigi Sommer, der in der AZ fast 40 Jahre lang als "Blasius, der Spaziergänger" die Münchner aufs Korn genommen hat. Seit 2001 wurden mit der begehrten Münze etwa Monika Gruber, Martin Frank, Marianne Sägebrecht, und Ottfried Fischer ausgezeichnet.

Ottfried Fischer: "Wolfgang Krebs ist ein guter Mann"

Letzterer, der "außer dem Bayerischen Verdienstorden" schon fast alle relevanten Ehrungen bekommen hat, zur AZ: "Wolfgang Krebs ist ein guter Mann und hat es verdient." Momentan sei der Kabarettist mit Ehefrau Simone "bei ausgesuchten Events unterwegs, wie hier, das ist ja praktisch meine Heimat". Außerdem unter den Ehrengästen im Schlachthof: Marianne und Michael Hartl, Liedermacher Roland Hefter, amtierende und ehemalige Faschings-Prinzessinnen und -Prinzen, wie Günter Steinberg (1968), und die Moderatorinnen Carolin Reiber und Uschi Dämmrich von Luttitz.

Freuen sich für Wolfgang Krebs: Komiker und ebenfalls Preisträger des Sigi-Sommer-Taler, Ottfried Fischer, und seine Frau Simone. © IMAGO/Lindenthaler

Letztere hat vor knapp zwei Monaten ihren Mann, Eckart Freiherr von Luttitz verloren und sagt der AZ am Sonntag: "Unter Menschen zu gehen und mich abzulenken, tut mir im Moment gut."

Preisträger Wolfgang Krebs liest nach wie vor "richtige Zeitung"

Krebs zeigte sich gerührt: "Es bedeutet mir viel, diesen Preis zu erhalten, Sigi Sommer war ja einer, der genau hingeschaut hat, er hat nicht mit dem Zeigefinger gedeutet, sondern mit scharfen Augen, mit Verstand und einem großen Herzen für seine Stadt gewirkt. Das klingt bis heute nach". Er selbst, so Krebs, lese übrigens noch eine richtige Zeitung: "Da raschelt kein Algorithmus, da raschelt nur Papier."

Kabarettist und Sigi-Sommer-Taler-Preisträger Wolfgang Krebs (l.) mit Laudator Volker Heißmann bei der Verleihung im Wirtshaus am Schlachthof. © IMAGO/Lindenthaler

Sein Laudator, Volker Heißmann, verrät der AZ hinterher: "Der Wolfgang und ich, wir sind auf einer Wellenlänge – unter uns Männern gibt es kein Konkurrenzdenken – ich bin stolz, dass wir Kollegen sind und ich mich seinen Freund nennen darf."

Sie sind Nachbarn in Grünwald und sitzen auch beim Sigi-Sommer-Taler an einem Tisch: Wirte-Paar Günter (v.l.) und Margot Steinberg mit Moderatorin Carolin Reiber. © IMAGO/B. Lindenthaler

Weiterer Garant für Lachsalven: Constanze Lindner ("meine Freunde nennen mich Stanzerl"), Moderatorin der Soiree. Sie unterhielt auf der Bühne mit Anekdoten über zu enge Radlerhosen und Stützstrumpfhosen, schwärmte von Volker Heißmann: "er ist wie ein fleischgewordenes Schweizer Taschenmesser" und von Wolfgang Krebs "vor ihm mache ich einen Kniefall", und gab der AZ preis: "Mein eigener Mann ist mein Fels in der Brandung – und erträgt mich schon seit 25 Jahren."