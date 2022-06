Jutta Speidel unterstützt Mütter beim Sparen

Schauspielerin Jutta Speidel kann nicht verstehen, dass in Deutschland so viele Lebensmittel weggeworfen werden. Durch die Erfahrungen ihrer Oma will sie Müttern helfen, beim Einkaufen zu sparen.

24. Juni 2022 - 16:13 Uhr | AZ/dpa

Jutta Speidel, Schauspielerin. © Tobias Hase/dpa