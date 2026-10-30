Jutta Speidel spricht über Tochter und macht Ankündigung: "Da ich etwas betagter bin"

Jutta Speidel trat jetzt mit einer ihrer Töchter vor die Kamera. Dabei kamen auch private Themen zur Sprache. Zudem machte Speidel eine wichtige Ankündigung zu ihrem sozialen Herzensprojekt.

Jutta Speidel (72) und ihre Tochter Antonia Feuerstein (40) stellten sich beim "Quizduell-Olymp" den kniffligen Fragen. Neben ihrem Wissen bewies das sympathische Münchner Duo in der ARD-Sendung auch, wie offen es über sein Familienleben spricht.

Jutta Speidel mit Tochter in TV-Show: Wo die Schauspielerin eine Grenze zieht

"Wie jeder Mensch haben auch wir unsere guten und unsere schlechten Tage. Und mal ist es einfacher und mal ist es schwieriger", verriet Antonia Feuerstein der Moderatorin Esther Sedlaczek (40). Offenbar gibt es bei der 40-Jährigen und ihrer Mutter, wie in jeder Familie, auch mal Meinungsverschiedenheiten. Bei einer Sache zieht Jutta Speidel jedenfalls eine klare Grenze.

Sedlaczek wollte wissen, wie es für die beiden ist, gemeinsam mit einem Familienmitglied in der Öffentlichkeit aufzutreten. Speidel stellte daraufhin klar: "Da wir beide sehr große Profis sind, sind wir in dem Moment, wo wir auf der Bühne stehen, nicht Mama und Tochter, sondern wirklich Bühnenpartner."

Jutta Speidel (re.) mit ihrer Tochter Antonia Feuerstein bei einer Premiere im Berliner Friedrichstadt-Palast. © imago/VISTAPRESS

Jutta Speidel schwärmt von Tochter Antonia: "Macht was ganz anderes als ich"

Als Mutter ist Jutta Speidel ohnehin voller Stolz auf ihre Tochter. Doch auch Antonias künstlerisches Talent beeindruckt die 72-Jährige: "Sie macht ja was ganz anderes als ich: Sie singt. Ich kann nicht singen, ich lese. Und ich genieße es auch wirklich sehr, auch diese Songs von ihr zu hören, sie macht das so wunderbar."

Feuerstein machte sich als Sängerin einen Namen und studierte Oper. Die 40-Jährige feierte nicht nur als Sopranistin Erfolge. Speidels Tochter hat einen vielseitigen beruflichen Werdegang vorzuweisen. Antonia Feuerstein absolvierte auch eine Ausbildung zur Pilates-Trainerin – zudem ist sie unter anderem als Ernährungsberaterin sowie als Gesangs- und Sprechtrainerin tätig.

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"Quizduell-Olymp": Preisgeld geht an Speidels Verein

Beim "Quizduell-Olymp" schlugen sich Jutta Speidel und ihre Tochter wacker. Dennoch mussten sie sich am Ende geschlagen geben. "Es hat im Finale nicht ausgereicht", erklärte Moderatorin Esther Sedlaczek. Für den guten Zweck gab es dennoch 1.000 Euro. Der Betrag sollte an den gemeinnützigen Münchner Verein gehen, den Speidel 1997 ins Leben gerufen hat. Die Organisation setzt sich für wohnungslose Kinder und ihre Mütter ein.

Jutta Speidel macht Ankündigung: "Da ich etwas betagter bin"

Jutta Speidel machte beim "Quizduell-Olymp" noch eine Ankündigung, die sowohl ihren Verein als auch Feuerstein betrifft. "Nachdem ich ja schon etwas betagter bin, haben wir uns bei Horizont entschlossen, dass meine Tochter Antonia sukzessive langsam in meine Nachfolge hineinwächst." Speidel ist bei Horizont erste Vorsitzende. Nun soll ihre Tochter nach und nach an die Verantwortung für das soziale Projekt herangeführt werden. Speidel schenkt der 40-Jährigen somit großes Vertrauen.

Jutta Speidel (Mitte) an der Seite ihrer Töchter Antonia (re.) und Franziska im Dezember 2015. © imago/MG

Familie von Jutta Speidel: Das ist bekannt

Neben Antonia Feuerstein hat Jutta Speidel eine weitere Tochter namens Franziska. Antonia stammt aus der Ehe mit dem Unternehmer Stefan Feuerstein, mit dem Speidel von 1984 bis 1991 verheiratet war. Der leibliche Vater von Franziska ist öffentlich nicht namentlich bekannt.