Jutta Speidel schlägt ernste Töne an. Die Schauspielerin spricht jetzt offen über psychische Gewalt in Beziehungen. Zudem erklärt die Münchnerin, unter welchen Umständen eine Trennung für sie der letzte Ausweg ist.

Jutta Speidel engagiert sich vollen Herzens für wohnungslose Mütter und deren Kinder. Die Schauspielerin hilft dabei, ein sicheres Zuhause zu finden. Genau dafür gründete sie 1997 den gemeinnützigen Verein Die Frauen, die Speidel unterstützt, erlebten nicht selten psychische und physische Gewalt durch Männer. Ein Thema, das die 72-Jährige sehr beschäftigt.

Jutta Speidel über toxische Beziehungen: "Sehr gefährlich"

Einige Mütter würden in den eigenen vier Wänden von ihren Partnern unter Druck gesetzt und teilweise sogar eingesperrt werden, berichtet Jutta Speidel in einem aktuellen Interview. Auch würden manche Frauen zu Hause "immer gesagt bekommen, dass sie der letzte Dreck" seien. Zudem werde in betroffenen Haushalten vonseiten der Männer oft das Handy weggenommen, sodass die Frauen "nicht nach außen kommunizieren können". Wenn diese dann mit ihren Kindern erfolgreich die Flucht ergreifen, finden sie bei Horizont eine wichtige Anlaufstelle.

In Bezug auf toxische Beziehungen erklärt Speidel im Podcast " ": "Es ist in unserer Gesellschaft sowieso sehr gefährlich, weil gerade dieses immer Überprüfen, Abchecken, Kontrollieren, wo der andere ist und was der macht und ob das irgendwie für einen selber nicht gut ist, sich sehr breitgemacht hat."

Münchner Schauspielerin spricht Klartext: "Dann trenne ich mich"

Dass Frauen in derartige Verhältnisse geraten können, sei für die Schauspielerin durchaus nachvollziehbar. Für sich selbst zieht die 72-Jährige allerdings klare Grenzen. Wenn sie in eigenen Beziehungen erste Anzeichen einer solchen Entwicklung bemerkte, habe sie stets ihrem Instinkt vertraut.

"Sagen wir so: Ich rieche das sofort. Ich hab einen sehr gut ausgeprägten Instinkt. Und wenn ich merke, dass mir jemand nicht guttut, gebe ich ihm eine kleine Chance, er darf immer dazulernen. Aber wenn ich merke, dass er nicht dazulernt, sondern dass es in ihm etwas ist, das nicht mit mir funktioniert, dann trenne ich mich."

Jutta Speidel bei der Eröffnung des zweiten Horizont-Haus in München. © imago/Spöttel Picture

Als Person des öffentlichen Lebens werde Speidel oft erkannt und von Fremden angesprochen. Selbst bei diesen kurzen Interaktionen verlasse sie sich auf ihr Bauchgefühl. Die Münchnerin merke schnell, ob sie sich gern mit der Person unterhalten möchte oder ob ihr die Begegnung unangenehm ist. "Das kann ich dann nicht haben", so der TV-Star.

Jutta Speidel privat: Single-Leben und vergangene Beziehungen

Jutta Speidel geht derzeit als Single durchs Leben, blickt jedoch auf mehrere langjährige Beziehungen zurück. Von 1977 bis 1982 war sie mit Schauspielkollege Herbert Herrmann liiert. Mit Holzkaufmann Stefan Feuerstein war sie daraufhin sieben Jahre verheiratet, wie die Abendzeitung berichtete. Rund elf Jahre lebte sie außerdem in einer Fernbeziehung mit dem Italiener Bruno Maccallini.