Jutta Speidel kämpft für Familien in Wohnungsnot

Das runde Jubiläum eines ihrer Horizont-Häuser nahm Schauspielerin Jutta Speidel zum Anlass, einen dringenden Appell in die Öffentlichkeit zu tragen.

Die Münchner Schauspielerin, Synchronsprecherin und Autorin Jutta Speidel (69) ist nicht nur seit vielen Jahrzehnten im Showgeschäft tätig. Mit ihrer Wohltätigkeitsorganisation Horizont unterstützt der Star auch schon seit geraumer Zeit Mütter und Kinder ohne festen Wohnsitz. Eines ihrer Horizont-Häuser, das im Domagkpark im Norden der bayerischen Landeshauptstadt, feierte nun fünfjähriges Bestehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Im Zuge dieses Jubiläums, das am vergangenen Samstag (1. Juli) groß gefeiert wurde, richtete Speidel gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news einen aufrüttelnden Appell an die Politik: "Wir brauchen dringend mehr bezahlbaren Wohnraum für sozial benachteiligte Familien und besonders für Mütter mit ihren Kindern, die in Deutschland ohne Perspektiven auf der Straße stehen."

Speidel erinnerte zudem daran, dass die Menschen ohne eigenes Verschulden in diese missliche Lage geraten sind. "Jede Frau, die mit ihren Kindern - sei es wegen häuslicher Gewalt, Jobverlust, Krieg oder anderer Gründe - in Not kommt, ist eine zu viel", sagt die Schauspielerin.

Seit 1997 das Licht am Horizont

Bereits seit über 25 Jahren gibt es nun schon die Initiative Horizont - 1997 rief Speidel sie ins Leben. Allein im Domagkpark finden derzeit 48 Familien einen sicheren Ort zum Wohnen. Den bislang zwei Häusern wird zudem bald ein weiteres folgen, wie Speidel verraten hat: "Es macht mich sehr stolz und glücklich, mit dem dritten Haus wieder für wohnungslose Münchner Familien echte Perspektiven geben zu können." Die dritte Einrichtung befinde sich bereits in Planung.

Für ihr Engagement wurde Speidel, unter anderem bekannt aus dem international erfolgreichen Thriller "Fleisch" und der Kultserie "Forsthaus Falkenau", schon mit diversen Preisen ausgezeichnet. So etwa mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und dem Bayerischen Verdienstorden.