Justin und Hailey Bieber senden kuschelige Geburtstagsgrüße aus Japan

Justin Bieber und Ehefrau Hailey feiern ihren 26. Geburtstag in Japan. Von dort aus senden sie kuschelige Grüße an ihre Followerinnen und Follower - und er einen ganz besonderen an seinen "Lieblingsmenschen".

Justin Bieber (28) und seine Ehefrau, Hailey Bieber, feiern ihren 26. Geburtstag in Japan. Das haben die beiden via Instagram mitgeteilt. Zu einer Reihe von Kuschelfotos der beiden mit Mützen aus dem herbstlichen ostasiatischen Land, :

"Happy Birthday (in Japan) an meinen Lieblingsmenschen xoxo. Du machst mein Leben magisch. Ich bin verrückt nach allem an dir. Ich liebe dich, Bum Bum."

Kleiner Fun-Fact am Rande

Hailey Bieber hat am 22. November Geburtstag. Als Bieber den süßen Geburtstaggruß von Japan aus veröffentlichte, war es dort zwar schon so weit, in ihrer Heimat Kalifornien aber noch nicht. Und so bedankt Hailey sich auf ihrem Account zwar bei den vielen Gratulanten. Sie machte aber auch klar, dass es noch gar nicht so weit war: "Danke für all die frühe Liebe zum Geburtstag, aber es ist erst morgen soweit."

Die Biebers sind seit September 2018 verheiratet.