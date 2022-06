Justin Timberlake und Jessica Biel: Von Kopf bis Fuß in Louis Vuitton

Bei der Fashionshow von Louis Vuitton in Paris haben sich Jessica Biel und Justin Timberlake als wahre Fans der Marke bewiesen und überraschten in extravaganten Outfits.

Justin Timberlake (41) und Jessica Biel (40) haben sich für die Runway-Show von Louis Vuitton besonders in Schale geworfen. Von Kopf bis Fuß in der Designer-Marke gekleidet, erschien das Paar am Donnerstag zu der Outdoor-Modenschau in Paris.

Timberlakes extravagantes Outfit bestand aus einem kurzärmeligen Hemd mit Rauten in Orange und Lila und einer Kette unter dem Kragen. Dazu trug der Sänger eine extrem weit geschnittene High-Waist-Hose mit gezacktem Saum und weiße Sneaker.

Seine Frau erschien in einem Kleid, das aus einem Leder-Minirock bestand, einem gescheckten Oberteil mit ausgestellter Schulterpartie und einem extravagantem Lederbesatz. Dazu kombinierte die Schauspielerin hohe schwarze Schnürboots.

Gedenken an Virgil Abloh

Ihre Outfits teilten Biel und Timberlake . Timberlake widmete seinen Post dem verstorbenen Designer Virgil Abloh (1980-2021) und schrieb "Long Live Virgil". Vor seinem überraschenden Tod war der Designer Artdirector der Herrenkollektion von Louis Vuitton und galt als "Superstar der Modebranche".