Justin Timberlake: Süße Geburtstagsgrüße für Ehefrau Jessica Biel

Justin Timberlake hat seiner Ehefrau Jessica Biel liebevoll zum Geburtstag gratuliert. Bei Instagram gewährt er dabei Einblicke ins private Fotoalbum.

Justin Timberlake (42) hat seiner Ehefrau Jessica Biel gratuliert. Die Schauspielerin feiert an diesem Freitag (3. März) ihren 41. Geburtstag. "Lasst mich euch etwas über diesen Menschen erzählen", schreibt der Sänger in seinem Posting. "Sie ist die taffste, anmutigste, hinreißendste Partnerin, die ich mir jemals hätte wünschen können. Und heute ist ihr Geburtstag!"

Timberlake sei froh, "dass du geboren wurdest, meine Liebste", erklärt er weiter. "Und ich bin so glücklich, dass du dich entschieden hast, diese Sache namens Leben mit mir zu teilen. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück." Dazu veröffentlichte der Musiker zahlreiche Fotos aus dem Familienalbum. Seine Frau ist dabei lässig gekleidet in den Weinbergen, aber auch glamourös in einer Abendrobe zu sehen. Pärchen-Fotos zeigen die beiden unter anderem auf dem Golfplatz oder auf einem Event.

Auch das Geburtstagskind selbst hat bereits abgesetzt. Zu Bildern, die sie mit ihrem Ehemann zeigen und auf denen sie eine schwarze Statement-Sonnenbrille mit goldenen Verzierungen und einem funkelnden Stein in der Mitte trägt, schreibt Biel: "Die Geburtstagsstimmung ist so erhellend, dass ich sie mit meinem dritten Auge sehe. Danke für all die lieben Wünsche!"

"Zehn Jahre sind nicht genug!"

Justin Timberlake und Jessica Biel feierten im Oktober 2022 zehnten Hochzeitstag. ließen sie die Fans an ihrem Jubiläum teilhaben: Die beiden Schauspieler posteten Schnappschüsse aus dem vergangenen Jahrzehnt.

"Zehn Jahre sind nicht genug!", schrieb Timberlake zu den Bildern und Videos. "Du machst mich jeden Tag zu einem besseren Ehemann und Vater! Ich liebe dich so sehr, du wunderschöner Mensch!" Biel erklärte , die sie mit ihrem Ehemann zeigen: "Mit dir verheiratet zu sein, ist das Abenteuer für ein ganzes Leben! Ich liebe dich."

Die beiden sind seit 2007 ein Paar. 2012 folgte die romantische Hochzeit in Italien und 2015 kam der ältere Sohn Silas (7) zur Welt. Während der Corona-Pandemie konnte das berühmte Paar dann heimlich ihren jüngeren Sohn Phineas (2) willkommen heißen.