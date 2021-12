Justin Bieber zeigt seine "Lieblingsmädels"

Justin Bieber zeigt sich auf Instagram oberkörperfrei - und mit seinen drei liebsten Mädchen: seiner Frau Hailey und seinen beiden Halbschwestern Allie und Jazmyn.

Auch Justin Bieber (27) genießt zwischen den Jahren Zeit mit der Familie. Auf Instagram hat er ein Foto gepostet, auf dem er mit seiner Frau Hailey (25) und seinen zwei Halbschwestern Allie (14) und Jazmyn (13) posiert. Allerdings nicht unter einem Weihnachtsbaum oder im Schnee, sondern in Badehose am Pool.

sitzt der tätowierte Sänger mit nacktem Oberkörper vor der Kamera, hinter ihm schmiegt sich seine Frau an seine Schulter. Dahinter lächeln die Schwestern, ebenfalls in Badeklamotten, entspannt in die Linse. Dazu schreibt Bieber: "Meine liebsten Mädchen" und garniert den Post mit Herzchen-Smileys.

Justin Biebers Patchwork-Familie

Justin Bieber ist in einer Patchworkfamilie großgeworden. Justin entstammt der Beziehung von Jeremy Bieber (46) und der Autorin Pattie Mallette (46), bei der er auch aufgewachsen ist. Die Eltern trennten sich als Justin noch nicht ein Jahr alt war. Justins Halbgeschwister Jazmyn und Jaxon Bieber (12) entstammen Jeremys Beziehung mit Erin Wagner. Mit seiner aktuellen Frau Chelsea Bieber (33) hat Jeremy zudem die Kinder Allie und Bay (3).