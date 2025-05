Justin Bieber: Überraschender Live-Auftritt mit SZA

Justin Bieber überraschte bei einem SZA-Konzert in Los Angeles mit einem gemeinsamen Auftritt. Videos zeigen die emotionalen Momente zwischen den beiden Künstlern, während weiterhin wilde Gerüchte über den Superstar kursieren.

Mitten in turbulente Zeiten platzte Justin Bieber (31) überraschend in ein Konzert von SZA (35) in Los Angeles hinein. Der "Peaches"-Sänger gesellte sich spontan zu der R&B-Künstlerin auf die Bühne, um gemeinsam ihren "Snooze"-Remix zu performen. . Beide wirkten auf den Aufnahmen sehr vertraut, Bieber lachte mehrfach und hatte sichtlich Spaß an seiner Performance. SZA und Justin Bieber gelten seit vielen Jahren als eng befreundet.

In den letzten Wochen und Monaten machte sich wachsende Besorgnis unter den Bieber-Fans um dessen angeblich angeknackste psychische Verfassung breit. Einige seiner Anhänger nahmen den geglückten Spontan-Auftritt nun zum Anlass, um einen gewissen Formanstieg bei ihrem Idol festzustellen. "Ein wahrer Freund hält dir den Kopf hoch, Baby. Diese Bestärkung ist erstaunlich und er sieht besser aus. Wir vermissen dich, Bieber", heißt es unter anderem.

Ehekrise mit Hailey Bieber?

Der emotionale Auftritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem zuletzt in den Medien Gerüchte laut wurden, der Sänger habe nicht nur angebliche Drogenprobleme, sondern sei womöglich auch bereits von seiner Ehefrau Hailey Bieber (28) getrennt. Davon war in Los Angeles jedoch nichts zu sehen. Hailey selbst war sogar im Publikum und postete höchstpersönlich ebenfalls ein Video von der Bieber-SZA-Kollaboration in ihren Instagram-Storys und kommentierte dazu: "Meine zwei Lieblingskünstler."

Neben den angeblichen Ehe- und Drogenproblemen sollen Justin Bieber laut Medienberichten in der Vergangenheit womöglich auch finanzielle Schwierigkeiten belastet haben. Bevor er 2022 seinen Musikkatalog für 200 Millionen Dollar verkaufte, so behauptet , habe er "am Rande des finanziellen Zusammenbruchs" gestanden.

Der Grund: Die Absage seiner "Justice"-Tour im selben Jahr aus gesundheitlichen Gründen. Dadurch entgingen ihm schätzungsweise 90 Millionen Dollar Einnahmen, berichtet zumindest .

Quellen aus Biebers Umfeld bestreiten immer wieder vehement sämtliche Probleme und bezeichnen die jüngsten Berichte als falsche Darstellungen, zumindest maßlos überzogen und teils völlig frei erfunden. Der Künstler selbst schweigt zu den Berichten.