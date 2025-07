Justin Bieber schwärmt von Haileys heißen Bikini-Fotos

Justin Bieber zeigt öffentlich seine Begeisterung für seine Ehefrau Hailey. Nachdem sie heiße Bikini-Fotos aus Mallorca postete, reagierte der Popstar mit einem eindeutigen Kommentar auf Instagram.

Die Liebe zwischen Justin Bieber (31) und seiner Ehefrau Hailey (28) brennt weiterhin lichterloh. Das bewies der Popstar am Freitag (11. Juli) eindrucksvoll auf Instagram, als er auf besonders eindeutige Weise auf die heißen Bikini-Fotos seiner Frau reagierte.

In seinen Instagram Stories teilte Justin ein Foto von Hailey, die sich in einem weiß-gelben Bikini auf der spanischen Insel Mallorca in der Sonne räkelt. Seine Reaktion darauf war alles andere als zurückhaltend: In Großbuchstaben schrieb er über das Bild "F--kkkkkkkkkkkk" - ein deutliches Zeichen seiner Begeisterung für seine Liebste.

Geschäftstüchtige Romantik am Mittelmeer

Das ursprüngliche Posting stammte vom offiziellen Instagram-Account von Haileys Hautpflegemarke Rhode. in verschiedenen Posen: auf einem Jetski, auf einem Boot und beim Selfie mit ihrem Rhode-Handycase. Auch neue sommerliche Produkte ihrer Marke waren zu sehen.

"Eine Woche auf Mallorca mit HB", lautete die Bildunterschrift, garniert mit Herz-, Zitronen- und Wellen-Emojis. Auf einem weiteren Foto posiert Hailey mit dem Rücken zur Kamera in einem gelb-weiß gemusterten Kleid, das farblich zu ihrem Bikini passt, während sie genüsslich einen Martini schlürft.

Überraschungsalbum mit Liebesgeständnissen

Der romantische Instagram-Moment fiel zusammen mit einem besonderen Tag für Justin: Zeitgleich veröffentlichte er sein siebtes Studioalbum "Swag". In den neuen Songs öffnet sich der Sänger ungewöhnlich privat über seine Beziehung zu Hailey, mit der er seit 2018 verheiratet ist und im August 2024 Sohn Jack bekommen hat.

Besonders im Track "Go Baby" widmet er seiner Frau emotionale Zeilen, die ins Deutsche übersetzt etwa lauten: "Das ist mein Baby, sie ist ikonisch, iPhone-Case, Lipgloss drauf / Und, oh meine Güte, sie bringt sie alle zum Reden / Es ist Comedy, einfach ignorieren, oh, mein Baby."

Doch Justin spricht in seinem neuen Album auch heikle Themen an. Im Song "Walking Away" nimmt er Bezug auf Scheidungsgerüchte, die das Paar immer wieder begleiten. "Sag mir, warum du Steine auf meinen Rücken wirfst / Du weißt, ich bin wehrlos / Und Mädchen, wir sollten besser aufhören, bevor wir Scheiße sagen / Wir haben unsere Geduld auf die Probe gestellt", singt er. Umso eindeutiger ist dann sein Liebesbekenntnis: "Baby, ich gehe nicht weg. Du warst mein Diamant / Gab dir einen Ring / Ich machte dir ein Versprechen / Ich sagte dir, ich würde mich ändern / Es ist nur die menschliche Natur / Diese Wachstumsschmerzen."

Unterstützung aus der ersten Reihe

Bereits am Donnerstag hatte Hailey ihrem Ehemann den Rücken gestärkt und ein Billboard mit der Tracklist seines Albums in ihren Instagram Stories geteilt. "Swag" ist Justins erstes Studioalbum seit "Justice" von 2021 und umfasst 21 Songs mit Gastauftritten von Gunna, Sexxy Red und anderen Künstlern.